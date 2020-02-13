النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2413) الخميس 13/2/2020
أخبار فلسطينية
- الحكومة الفلسطينية: سنلاحق الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل قانونيا
- لقاء عباس وأولمرت يثبت إمكانية الحوار بين الطرفين
- »فلسطين تحصد 11 ميدالية ملونة في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو
- حماس ترحب بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات
- الحية: حماس مصممة على مواجهة صفقة القرن حتى تسقط للأبد
أخبار إسرائيلية
- عضو الكنيست يوسف جبارين يحذّر من تغييب الرواية الفلسطينية في العالم
- إردان يوصي بعدم تسليم جثمان شادي بنا من حيفا
- إسرائيل تعلق علاقاتها مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
- نتنياهو يشتكي لزوكربيرغ: فيسبوك يعمل ضد ناخبي الليكود
- نتنياهو: الولايات المتحدة أهم من الأمم المتحدة
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الاخبار الدولية
- الرباعية الدولية تبحث قرار الاحتلال بمنع الصادرات الفلسطينية
- الأمم المتحدة تصدر "قائمة سوداء" تضم 112 شركة تنشط بالمستوطنات
اخبار عربية
- 300 عائلة فلسطينية في العراق مهددة بالتشرد
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الصحف العربية
القدس العربي
- عضو الكنيست يوسف جبارين يحذّر من تغييب الرواية الفلسطينية في العالم
- الحكومة الفلسطينية: سنلاحق الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل قانونيا
- فلسطين تشيد بتقرير الأمم المتحدة حول الشركات المرتبطة بالمستوطنات.. وإسرائيل تهاجمه
- البطش: ثلاث ركائز أساسية لمواجهة صفقة القرن
- الاحتلال يلغي أمر اعتقال متطرف متهم بشن هجمات إرهابية ضد الفلسطينيين
- قوات الاحتلال تضيق على الضفة وتنصب حواجز عسكرية جديدة وتغلق مداخل البلدات وتقرر…
- استطلاع رأي: 94% من الفلسطينيين يرفضون “صفقة القرن” و73% يؤيدون المقاومة لإفشالها
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
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الشرق الأوسط
- قادة إسرائيل يهاجمون الظهور المشترك لأولمرت وعباس
- إسرائيل تهاجم تقريراً عن شركات مرتبطة بمستوطنات في الضفة الغربية
- لقاء عباس وأولمرت يثبت إمكانية الحوار بين الطرفين
- منع الصحافيين من تغطية الاحتجاجات الفلسطينية
الخليج الإماراتية
- «إسرائيل» تحرّض على عباس.. و«الجامعة» بالمرصاد
- الاحتلال يستولي على أراض في بيت لحم
- «الجامعة»: لا سلام في المنطقة ما لم يؤسس على العدل
- «إسرائيل» تخلي سبيل مستوطن متهم بالإرهاب
- تأجيل محاكمة رموز بوتفليقة بفساد «مصانع السيارات»
- 300 عائلة فلسطينية في العراق مهددة بالتشرد
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- الحكومة الفلسطينية: نشر قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات خطوة باتجاه فضح الاستيطان
الشروق المصرية
- الجامعة العربية ترحب بإصدار قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الشرق القطرية
الاخبار اللبنانية
- الحرب الإسرائيلية على الضفة: أسلاك الكهرباء سبيلاً لـ«الضمّ»!
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير إسرائيلي: الثلث الأول من فبراير الأعنف منذ سنوات
- مسؤولون: محاكمة الشيخ صلاح قرار سياسي لا يمت للعدالة بصلة
- خطابات عباس الدولية.. استجداء يفتقد للدبلوماسية والرؤية السياسية
- الحية: حماس مصممة على مواجهة صفقة القرن حتى تسقط للأبد
- حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الأحد
- الأمم المتحدة تصدر "قائمة سوداء" تضم 112 شركة تنشط بالمستوطنات
- وقفة بغزة تطالب بإنهاء معاناة موظفي "أونروا" والاستجابة لمطالبهم
القدس المحلية
- هآرتس: الردود الإسرائيلية على نشر "القائمة السوداء" دليل على أن الضم قد حدث بالفعل
- ليبرمان لا يستبعد التحالف مع التكتل اليساري
- تسليم جثمان الشهيد بنا ودفنه في حيفا
- يديعوت: نتنياهو وبينيت يدعمان تفاهمات الهدوء بغزة وتقديم تسهيلات
- هآرتس: طريق التطبيع مع دول الخليج محفوف بالعقبات
- حملة مداهمات واعتقالات شنها الاحتلال فجر اليوم
- حماس ترحب بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات
جريدة الأيام
- نتنياهو: الولايات المتحدة أهم من الأمم المتحدة
- »الجيش اللبناني يجبر طائرة مسيّرة إسرائيلية على الانسحاب من أجوائه
- »الفلسطينيون سيطالبون بالمواطنة الإسرائيلية!
- »عمّال أفران الفحم في مصر .. يمشون على الجمر
- »فلسطين تحصد 11 ميدالية ملونة في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو
- »الكشف عن أسماء هيئة القضاة في محاكمة نتنياهو
الحياة الجديدة
- "فيصل الحسيني" تطلق مسابقات البحث العلمي في العلوم الطبيعية في القدس
- عشراوي: إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات يجسد العدالة الدولية
- "الإعلام": اليوم العالمي للإذاعة فضاء لدعم أثيرنا الوطني
- "فتح": إصدار "قائمة الشركات" خطوة تعزز الجبهة الدولية المناهضة للاستيطان
وكالة صفا
- مداهمات واعتقالات بالضفة
- بالصور: الاحتلال يُسلّم جثمان منفذ عملية باب الأسباط ويُرغم أهله على دفنه سرًا
- بعد نشرها قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات.."إسرائيل" تقطع علاقاتها بمفوضية حقوق الإنسان الأممية
- مداهمات واعتقالات بالضفة
وكالة الراي الفلسطينية
- الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة
- المالية: صرف رواتب "طموح 2" والمياومة اليوم
- حماس ترحب بنشر القائمة السوداء للشركات الداعمة للاستيطان
- الأمم المتحدة تنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات
- اقتحامات للاحتلال وتوزيع إخطارات هدم في القدس
- تظاهرة لعوائل جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة
- آلية السفر عبر معبـر رفح البري يوم غدٍ الخميس
- الاحتلال يعتقل مريضاً بالكلى ويُنكل به قضاء بيت لحم
سما نيوز
- الحية يرد على تهديدات نتنياهو ويوجه رسالة له
- رئيس " الموساد" الإسرائيلي السابق : "نقل المثلث إلى السلطة الفلسطينية خطأ وخطوة لن تحدث"
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- أ ف ب: إسرائيل تبحث عن رئيس فلسطيني "براغماتي" خلفا لعباس لتنفيذ خطة ترامب
- بالاسماء.. قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات.. وردود فعل إسرائيلية غاضبة: يوم أسود ولن نقف مكتوفي الأيدي!
فلسطين اليوم
- تضم 112 شركة تعمل في المستوطنات..كيف تستفيد فلسطين من نشر المفوضة السامية لـ "القائمة السوداء"
- اقتصاديون: الشق الاقتصادي من "صفقة القرن" وهم كبير
- الجهاد الإسلامي تدعو لشد الرحال للأقصى والمشاركة في صلاة فجر الجمعة
- وسط تحذيرات بالحيطة والحذر..طائرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة
- اعتقالات في الضفة بعد مواجهات واسعة واغلاق قرى غرب رام الله لليوم الرابع على التوالي
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عرب 48
- الرباعية الدولية تبحث قرار الاحتلال بمنع الصادرات الفلسطينية
- "وثيقة شرف" شعبية في نابلس رفضًا لـ"صفقة القرن"
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13 شباط (فبراير)
- 2003 م وفاة عميد معهد فلسطين الديني "الشيخ محمد عواد" في دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ من مواليد الفالوجة عام 1907م.
- 2002م قوات احتلالية تتألّف من 30 دبابة ومئات الجنود الصهاينة، تتوغّل في بيت حانون ضمن خطّة لصنع حزامٍ أمنيّ خوفاً من صواريخ القسّام المطوّرة’ وأدّت العمليّة إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 30 آخرين واعتقال 20 شخصاً، بالإضافة إلى تجريف العديد من الأراضي.
- 2001م اغتيال العقيد "مسعود حسين عياد" من قوات الـ 17 في غزة خلال قصف سيارته بالصواريخ من طائرات إسرائيلية.
- 1970م قوات الطيران المصريّة وسلاح المدفعيّة تشنّ هجمات مكثّفة على مواقع العدو الصهيونيّ في الضفة الغربية خلال ما سمّيَ بـ "حرب الاستنزاف" .