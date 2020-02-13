النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2413) الخميس 13/2/ 2020

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300 عائلة فلسطينية في العراق مهددة بالتشرد

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الحكومة الفلسطينية: نشر قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات خطوة باتجاه فضح الاستيطان

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الحرب الإسرائيلية على الضفة: أسلاك الكهرباء سبيلاً لـ«الضمّ »!

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هآرتس: الردود الإسرائيلية على نشر "القائمة السوداء" دليل على أن الضم قد حدث بالفعل

ليبرمان لا يستبعد التحالف مع التكتل اليساري

تسليم جثمان الشهيد بنا ودفنه في حيفا

يديعوت: نتنياهو وبينيت يدعمان تفاهمات الهدوء بغزة وتقديم تسهيلات

هآرتس: طريق التطبيع مع دول الخليج محفوف بالعقبات

حملة مداهمات واعتقالات شنها الاحتلال فجر اليوم

حماس ترحب بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

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