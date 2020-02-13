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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2413) الخميس 13/2/2020

13 شباط / فبراير 2020 10:35

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2413) الخميس 13/2/2020

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  • هآرتس: طريق التطبيع مع دول الخليج محفوف بالعقبات
  • حملة مداهمات واعتقالات شنها الاحتلال فجر اليوم
  • حماس ترحب بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات

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13 شباط (فبراير)

  • 2003 م وفاة عميد معهد فلسطين الديني "الشيخ محمد عواد" في دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ من مواليد الفالوجة عام 1907م.
  • 2002م قوات احتلالية تتألّف من 30 دبابة ومئات الجنود الصهاينة، تتوغّل في بيت حانون ضمن خطّة لصنع حزامٍ أمنيّ خوفاً من صواريخ القسّام المطوّرة’ وأدّت العمليّة إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 30 آخرين واعتقال 20 شخصاً، بالإضافة إلى تجريف العديد من الأراضي.
  • 2001م اغتيال العقيد "مسعود حسين عياد" من قوات الـ 17 في غزة خلال قصف سيارته بالصواريخ من طائرات إسرائيلية.
  • 1970م قوات الطيران المصريّة وسلاح المدفعيّة تشنّ هجمات مكثّفة على مواقع العدو الصهيونيّ في الضفة الغربية خلال ما سمّيَ بـ "حرب الاستنزاف" .
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