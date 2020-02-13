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بالتعاون مع عدد من المؤسسات

تمكين الوسطى ينفذ عدد من الدورات الدينية والتشكيلية

13 شباط / فبراير 2020 10:38

تمكين الوسطى ينفذ عدد من الدورات الدينية والتشكيلية
تمكين الوسطى ينفذ عدد من الدورات الدينية والتشكيلية

غزة- الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة والمجتمع - النصيرات ممثلا في وحدة التعليم دورة بعنوان القاعدة النورانية لسيدات برنامج محو الامية البالغ عددهن 15 سيدة وتنفذ هده الدورة المتطوعة بشرى البلبيسي ابتدء من 2/2/2020 ولمدة 18 لقاء بمعدل 36 ساعة تدريبية .

وفي سياق متصل، افتتح المركز دورة الفن التشكيلي لعدد 25 طالبة من المرحلة الاعدادية مايعادل ثلاثة ايام في الاسبوع بالتعاون مع مؤسسة تامر

بدورها أكدت مدير المركز أ. صباح ياسين أن مثل هذه الدورات لها دور كبير في توعية الأطفال والسيدات واكسابهم مهارات وخبرات , مثمنة دور كافة المؤسسات الشريكة في تنفيذ مثل هذه النشاطات الهادقة

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