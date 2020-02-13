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التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع المخاتير والوجهاء بالوسطى

13 شباط / فبراير 2020 11:23

التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع المخاتير والوجهاء بالوسطى
التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع المخاتير والوجهاء بالوسطى

غزة- الرأي

استقبل مركز تمكين المرأة والمجتمع - النصيرات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وفداً  من وجهاء ومخاتير المخيم الجديد.

 ويضم الوفد المختار أبو رائد درويش ورجل الاصلاح، وابو طارق أبوجري،  والمهندس  فؤاد زريد و دكتور ناصر حمد، وذلك لبحث سبل التنسيق وبالتعاون المشترك وفتح أفاق التشبيك والاطلاع على برامج وخدمات المركز

بدورها، قدمت مديرة المركز شرح مفصل عن الخدمات والانشطة التي يقدمها المركز لمنقطة المخيم الجديد وخاصة النساء والأطفال.

من جانبهم، أثنى الوجهاء على الخدمات التي يقدمها المركز، وقدموا مقترحات لتطوير عمل المركز واستقطاب لفئات جديدة.

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