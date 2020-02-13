بحر: نشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات انتصار للقانون

غزة - الرأي

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر: "إن نشر الأمم المتحدة الأربعاء ما عُرف بالقائمة السوداء التي تضم الشركات التي لها صلة بالمستوطنات الإسرائيلية انتصار للقانون الدولي".

وأضاف في تصريح صحفي وصل "الرأي" الخميس: "أن شعبنا ومعه أحرار العالم ومؤسسات أممية وحقوقية أخرى سيسعون لمحاربة ومحاكمة القائمة السوداء التي تضم 112 شركة على صلة بعمل المستوطنات المُقامة على الأراضي الفلسطينية".

ودعا لمقاطعة تلك الشركات مقاطعة تامة وشاملة حتى تقطع صلتها بالمستوطنات أو يتم محاكمتها على جريمتها، معتبراً صدورها عن الأمم المتحدة انتصار للحق الفلسطيني وبداية لرحلة تجفيف منابع المنظومة الاستيطانية على فلسطين.

الجدير ذكره أن هذا التقرير كان من المفترض أن يصدر قبل ثلاثة أعوام غير أن ضغوطاً هائلة مورست للحيلولة دون إصداره آنذاك، علماً بأن 94 من هذه الشركات تملك مقرات في "إسرائيل" بينما تتوزع مقرات 18 شركة أخرى في دول مختلفة من العالم.