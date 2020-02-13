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التنمية الاجتماعية تشارك في فعاليات مهرجان الأيام الثقافية برفح

13 شباط / فبراير 2020 11:33

التنمية الاجتماعية تشارك في فعاليات مهرجان الأيام الثقافية برفح
التنمية الاجتماعية تشارك في فعاليات مهرجان الأيام الثقافية برفح

غزة- الرأي

شارك مركز تدريب مهني رفح التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، في فعاليات مهرجان الأيام الثقافية برفح، والذي كان بعنوان " رفح تتحدث عن نفسها"، الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع بلدية رفح وتعليم رفح، وعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية والمراكز الثقافية، وتم من خلاله عرض تراث مدينة رفح وتاريخها على مر العصور.

من ناحيته، أكد خالد مسلم مدير مركز التأهيل الاجتماعي في محافظة رفح ان المركز يشارك في هذا المعرض المتميز بزواية تراثية من منتجات طلبة المركز تعزيزا للثقافة الفلسطينية في ظل محاولات العدو طمس وسرقة مكونات المشهد الثقافي الفلسطيني.

ولفت أن المهرجان يأتي في ظل ظروف إستثنائية صعبة تمر بها القضية الفلسطينية تستهدف القضاء على الثوابت الوطنية، مؤكدًا أن المهرجان يُجسد الوحدة الوطنية بين كافة أطياف المجتمع الفلسطيني في مدينة رفح، ويحمل رسالة أن ما يجمعنا أكبر مما يفرقنا.

وأوضح أن المهرجان يعكس التنوع الثقافي والحضاري الذي شهدته رفح عبر تاريخها، وطبيعة الحياة السائدة فيها وعادات وتقاليد أهلها التي توارثوها جيلًا بعد جيل، موجهًا شكره الجزيل لكافة الجهات التي ساهمت في إقامة المهرجان.

يشار إلى أن فعاليات المهرجان تستمر حتى يوم الأحد الموافق 16/02/2020، ويتخللها عدة أنشطة وفعاليات وندوات ولقاءات تتحدث حول تاريخ مدينة رفح وتراثها والعادات والتقاليد السائدة فيها، بالاضافة إلى عروض مسرحية وفنية متنوعة، وتقام الفعاليات في مدارس بئر السبع، وشفا عمرو، وطه حسين، ومريم فرحات.

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