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لتحديد المساحات المزروعة

زراعة رفح تنظم ندوة ارشادية للتعريف بالخطة الزراعية

13 شباط / فبراير 2020 11:46

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رفح- الرأي

 نظمت  مديرية زراعة رفح،  ندوة ارشادية تعريفية في ديوان عائلة أبو جراد بمنطقة "الشوكة" شرق محافظة رفح،  حول تزويد المزارعين بالاحصائيات والبيانات المحدثة الخاصة بالمساحات المستهدفة، والمزروعة من أهم محاصيل الخضار، والاستفادة منها في تحديد الانواع،والأصناف، والكميات المنتجة من هذه المحاصيل.

ويأتي ذلك، استمراراً للجهود المبذولة للتعريف بالخطة الزراعية الجديدة، وضمن سلسلة من الندوات الارشادية التي تقوم بها وزارة الزراعة في محافظات غزة كافة.

وجاء ذلك، بحضور كل من مدير عام الارشاد والتنمية الريفية م . ناصر ديب،وم. محمد العرجا مدير زراعة رفح وم. اسامة شيخ العيد رئيس قسم الخضار،و م . فضل الجدبة مدير دائرة البستنة، وبحضور ما يزيد عن 50 مزارع من مزارعي الخضار في المنطقة.

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