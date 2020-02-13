إدارة البيئة في بلدية غزة تناقش تحسين الخدمات الصحية في المدينة

غزة-الرأي

عقدت الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة، إجتماعها الاول خلال العام الحالي 2020، ضمن جهود تطوير العمل في الإدارة، وتحسين جودة الخدمات الصحية في المدينة.

وحضر الاجتماع، نائب رئيس البلدية م. أحمد أبو راس، ومنسق الإدارة العامة للصحة والبيئة م. أحمد أبو عبدو، ومدير دائرة الحدائق م. مؤنس فارس، ورؤساء الأقسام والشعب في الإدارة .

وناقش المجتمعون سبل تطوير العمل، والخروج بتوصيات ورؤية تحسن من الأداء في العمل، وترتقي بواقع الخدمات في مجال الصحة والبيئة المقدمة للمواطنين .

وتم خلال الاجتماع تشكيل 15 لجنة متخصصة تشمل كافة المرافق التي تشرف عليها الإدارة العامة للصحة والبيئة .