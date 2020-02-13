تعليم الشمال تطلق حملة توعوية لطلابها

غزة- الرأي

التقى مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، وفداً من مركز شرطة بيت لاهيا في مكتبه بمديرية شمال غزة.

وتهدف هذه الزيارة لإطلاق حملة توعوية تتكون من عدد المحاضرات التوعوية التي يلقيها خبراء من وزارة الداخلية، على طلاب وطالبات المدارس الثانوية.

ورحب أ. العرابيد بهذه الزيارة، مُبدياً تعاونه من أجل انجاح هذه الحملة، التي تهدف الى نشر الوعي بين طلابنا في الجانب الأمني والأخلاقي، مؤكداً على روح التشارك بين التعليم والمؤسسات الوطنية؛ لتحقيق هدف خلق جيل واعٍ و قادر على مواجهة ما يناط به من تحديات.

وثمن أ. العرابيد الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال الشرطة من أجل حفظ الأمن ونشر السلم الاجتماعي بين المواطنين.

كما وأعرب عن تقديره لهذه اللفتة المعتبرة من مركز بيت لاهيا من أجل نشر التوعية الأمنية بين الطلاب فضلاً عن الحفاظ على الآداب العامة والسلوك القويم.

هذا و وجه أ. العرابيد تعليماته للمدارس باستقبال المحاضرين وتهيئة البيئة المدرسية، وأكد على نيته للتواجد في المدارس أثناء النشاط