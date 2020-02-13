المكتبة العامة في بلدية خان يونس تطلع وفوداً طلابية على خدماتها

غزة- الرأي

استقبلت المكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، وفدًا طلابيًا من مدرسة فاطمة الزهراء، ومدرسة خان يونس الابتدائية المشتركة (أ)، وأطلعتهم على أبرز خدماتها المتعلقة في الجوانب الثقافية والبرامج والأنشطة التي تعنى بقطاع الطفولة.

وكان في استقبال الوفد المدرسي، مسئولة المكتبة العامة زمزم زعرب، ومسئولة قاعة اللغة العربية أماني العثامنة، ومسئول المراجع والدوريات باسل أبو شمالة.

وقام طاقم المكتبة العامة باصطحاب الطلبة في جولة على أقسامها لتعريفهم بمكوناتها من قاعة للغة العربية، والإنجليزية، والدوريات، والمراجع، ومكتبة الطفل ومحتوياتها من كتب ثقافية وأدبية وعلمية وقصص الأطفال.

وأكدت زعرب على أهمية هذه الزيارات التي تصقل شخصية الطلبة، والتي تأتي تعزيزاً لرؤية المكتبة العامة ومكتبة الطفل في زيادة الوعي الثقافي في المجتمع الفلسطيني، وقد نظمت المدرسة بتنفيذ مبادرة لطلابها نحو جيل قارئ، وعلى هامش الزيارة قامت أ. العثامنة بتقديم مسابقة ثقافية وألغاز للمساعدة في تنمية مهارات الطلبة.