وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" و قطر الخيرية تشرعان بإعادة إعمار مسجد الحارث بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية إدارة تعليم خان يونس تكرم أوائل الطلبة بمدرسة عبد الله أبو ستة للبنين وكالة الرأي الفلسطينية باليوم العالمي للإذاعة .. وزارة الإعلام تثمّن دور الإذاعات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتابع إنشاء خزان مياه في منطقة"الشوكة" وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تعقد الاجتماع الأول لتحكيم مسابقة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية المكتبة العامة في بلدية خان يونس تطلع وفوداً طلابية على خدماتها وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تطلق حملة توعوية لطلابها وكالة الرأي الفلسطينية إدارة البيئة في بلدية غزة تناقش تحسين الخدمات الصحية في المدينة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم ندوة ارشادية للتعريف بالخطة الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُسلّم جثمان منفذ عملية باب الأسباط بالقدس
أخبار » الأخبار الحكومية

لأفضل مركز شبابي

"الشباب والرياضة" تعقد الاجتماع الأول لتحكيم مسابقة فلسطين

13 شباط / فبراير 2020 12:30

"الشباب والرياضة" تعقد الاجتماع الأول لتحكيم مسابقة فلسطين

غزة- الرأي

عقدت لجنة تحكيم مسابقة فلسطين لأفضل مركز شبابي 2019 ,اجتماعها الأول وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة بمدينة غزة ، بحضور أ . جمال العقيلي مدير عام الشباب بالوزارة ، وأ . بهاء السر رئيس لجنة التحكيم ، اضافة لأعضاء اللجنة و ممثل عن مؤسسة عن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا راعية الجائزة.

وناقشت اللجنة آليات التحكيم للجائزة ، والمعايير المتعلقة بها ، حيث سيتم زيارة المراكز المستوفاة لشروط الجائزة حسب ما تم الاعلان عنه سابقا .
وتعد جائزة فلسطين لأفضل مركز شبابي ، حدثاَ سنوياً تنظمه الوزارة كل عام ، بهدف تشجيع وتطوير العمل الشبابي ، حيث تقدم الوزارة جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى، والمعتمدة كمراكز شبابية لدى وزارة الشباب والرياضة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مهرجانات التفوق الحادية والعشرين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟