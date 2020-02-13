"الشباب والرياضة" تعقد الاجتماع الأول لتحكيم مسابقة فلسطين

غزة- الرأي

عقدت لجنة تحكيم مسابقة فلسطين لأفضل مركز شبابي 2019 ,اجتماعها الأول وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة بمدينة غزة ، بحضور أ . جمال العقيلي مدير عام الشباب بالوزارة ، وأ . بهاء السر رئيس لجنة التحكيم ، اضافة لأعضاء اللجنة و ممثل عن مؤسسة عن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا راعية الجائزة.

وناقشت اللجنة آليات التحكيم للجائزة ، والمعايير المتعلقة بها ، حيث سيتم زيارة المراكز المستوفاة لشروط الجائزة حسب ما تم الاعلان عنه سابقا .

وتعد جائزة فلسطين لأفضل مركز شبابي ، حدثاَ سنوياً تنظمه الوزارة كل عام ، بهدف تشجيع وتطوير العمل الشبابي ، حيث تقدم الوزارة جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى، والمعتمدة كمراكز شبابية لدى وزارة الشباب والرياضة .