إدارة تعليم خان يونس تكرم أوائل الطلبة بمدرسة عبد الله أبو ستة للبنين

غزة- الرأي

شارك محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية بمديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس، في تكريم أوائل الطلبة بمدرسة عبد الله أبو ستة الأساسية (ب) للبنين، وذلك بحضور: عدد من رؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، وأ. سلامة برهوم مدير المدرسة، ومجلس أولياء الأمور وذوي المتفوقين.

وفي كلمته، هنأ العسولي الطلبة المتفوقين وذويهم، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتميز، موضحاً أن هذه الاحتفالات تأتي ضمن جهود المديرية المحفزة للطلبة المتفوقين، واستمراراً للتواصل الفاعل مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور، وثمن أ. العسولي جهود الهيئة التدريسية في خدمة الطلاب وتحسين مستوياتهم التحصيلية، مؤكداً على التكاملية في العمل والعلم والتربية بين المدرسة والأسرة؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي كلمة أسرة المدرسة رحب محمد ماضي بالحضور، موجهاً التهنئة الحارة للطلبة المتفوقين وللمعلمين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز.