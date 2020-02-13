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"الأوقاف" و قطر الخيرية تشرعان بإعادة إعمار مسجد الحارث بخان يونس

13 شباط / فبراير 2020 01:16

"الأوقاف" و قطر الخيرية تشرعان بإعادة إعمار مسجد الحارث بخان يونس

غزة- الرأي

شرعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، ومؤسسة قطر الخيرية بإعادة إعمار مسجد الحارث الواقع بمنطقة بني سهيلا بمحافظة خان يونس, والذي دمره العدو الصهيوني خلال عدوان عام 2014م, على قطاع غزة.

وأوضح مدير دائرة الهندسة والإنشاءات بالأوقاف م. حسام أبو هاشم أن قطر الخيرية تكفلت بتمويل إعادة إعمار المسجد بقيمة (180.000) دولار, والذي من المتوقع أن تستمر مدة تنفيذ المشروع 6 أشهر.

وخلال زيارة تفقدية لموقع المشروع تم الاجتماع بالمقاول المنفذ لمناقشة بعض القضايا والتعديلات الخاصة بالمخططات, حيث أشار رئيس قسم الهندسة م. عمر يوسف أن القواعد الأساسية الخاصة بالبناء القديم للمسجد ما زالت قائمة وتم التدخل لإجراء بعض الترميم والتعديلات عليها لتلائم المخطط الجديد للمسجد.

وفي ذات السياق زار وفد الهندسة بالوزارة موقع مسجد عثمان بن شرق دير البلح، والذي دُمر خلال الحرب على غزة عام 2014م, حيث تم ترشيحه من قبل الوزارة لمؤسسة قطلا الخيرية لإعادة اعماره.

وأوضح أبو هاشم أن البدء بتنفيذ المشروع سيتم فور الانتهاء من إجراءات اعتماد المشروع وطرح المناقصة حسب الأصول المتبعة, مقدمًا شكره الجزيل لمؤسسة قطر الخيرية على جهودها المباركة في مشاريع إعادة إعمار المساجد المدمرة والعديد من المجالات الأخرى، داعيا لمزيد من التعاون مع الوزارة.

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