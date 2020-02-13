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خلال استقباله وفداً من وكالة حنظلة الاخبارية

"معروف" يؤكد تعزيز التعاون بين الإعلام الحكومي ووسائل الإعلام المرخصة

13 شباط / فبراير 2020 01:20

"معروف" يؤكد تعزيز التعاون بين الإعلام الحكومي ووسائل الإعلام المرخصة

غزة- الرأي

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف،  أن وزارة الإعلام على تواصل مستمر مع الصحفيين ووسائل الإعلام المرخصة من الوزارة في إطار العمل الإعلامي المشترك وتقوية أواصر العلاقة والتي تصب في مصلحة الإعلامي الفلسطيني ونقل رسالة شعبنا الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال استقبال وازرة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الخميس، وفدا من وكالة حنظلة الاخبارية ، حيث استقبل الوفد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ومدير دائرة التراخيص والمتابعة أحمد رزقة ورئيس قسم العلاقات العامة محمود الفرا.
و رحب معروف  بالوفد الزائر، مثمناً الدور الإعلامي لوكالة حنظلة في نقل رسالة شعبنا من خلال طاقم العمل الإعلامي ، مبينا التعاون المشترك بين الطرفان وتقديم الوزارة كل لدعم الإعلامي من خلال وسائلها الإعلامية.
ودعا معروف القائمين على الوكالة بتوخي الحذر في نشر الأخبار والتأكد من صحة المعلومة من المصادر الرسمية قبل نشرها ، موضحا أن الوزارة أصدرت مؤخرا العديد من البيانات التي تدعو الصحفيين ووسائل الإعلام بعدم التعاطي مع بعض المواقع المشبوهة والتي تبث الشائعات وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال نشر أخبار كاذبة.

من جانبه شكر أحمد أبو فرحانة ، مدير وكالة حنظلة رئيس المكتب الإعلامي على حسن الاستقبال ، مثمنا الدور الكبير للإعلام الحكومي في خدمة الصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة وتسخير كافة الامكانيات الإعلامية اللازمة  بشكل مستمر بين الوزارة  والصحفيين وتسهيل مهامهم.
وتحدث أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك وتقوية أواصر العلاقة والتعاون بين الطرفان  في مجالات التغطية الإعلامية والندوات الصحفية وورش العمل والدورات التدريبية بإشراف الوزارة لطلبة وخريجي الإعلام.
وفي ختام اللقاء قدم وفد وكالة حنظلة درع شكر وتقدير لرئيس المكتب الإعلامي على الجهود الإعلامية للوزارة وما تقدمه من خدمات للصحفيين ووسائل الإعلام وتسهيل مهامهم.

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