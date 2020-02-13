بلدية خان يونس تُطلق اسم "أمير الكويت والغانم" على شارعين رئيسين بالمدينة

غزة- الرأي

أطلقت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة اسم أمير دولة الكويت سمو الأمير صباح الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على أحد الشوارع بالمدينة وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيتنا العادلة على كافة المستويات والأصعدة.

وجاء إطلاق أسماء الشارعين خلال زيارة نفذها وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ووزير الريادة م. أسامة السعداوي، إضافة إلى محافظ خان يونس د. أحمد الشيبي، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية د. توفيق البدري والوفد المرافق، حيث كان في استقبالهم في موقع افتتاح شارع الشيخ صباح الأحمد الصباح في حي المنارة جنوب خان يونس رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وأعضاء المجلس البلدي د. مازن الشيخ، و م. حمدي الشاعر، ود. محمـد الأعرج، وعدد من مدراء الدوائر ولجنة الحي ووجهاء حي المنارة.

وخلال مراسم إزاحة الستار عن الشارع المذكور أكد الوزير الصالح على أن افتتاح شارع باسم سمو الأمير الكويتي بمثابة رسالة امتنان من الشعب الفلسطيني وسكان خان يونس لعطاء سموه الدائم ودعمه للشعب الفلسطيني، معربًا عن شكره لدولة الكويت حكومة وبرلمانًا وشعبًا على دعمهم المالي والسياسي للفلسطينيين.

وأوضح م. الصالح أن جولته في قطاع غزة تأتي في إطار متابعة عمل البلديات ودعم جهود التطوير ودفع عجلة التنمية إلى الأمام وكذلك بالتزامن مع افتتاح مجموعة من الشوارع التي تمولها المنحة الكويتية في كافة مدن قطاع غزة، شاكراً بلدية خان يونس ورئيسها وكافة موظفيها على الجهد المبذول في خدمة أبناء خان يونس والتخفيف عنهم من خلال استمرار تقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى محافظات الوطن.

ومن جانبه أكد م. البطة على أهمية إطلاق اسم أمير الكويت على أحد أهم شوارع خان يونس والواقع في حي المنارة والبالغ طوله (3) كم2 بدعم من صندوق البلديات الذي يساند عمل الهيئات المحلية في القطاع المحاصر منذ سنوات.

وأعرب م. البطة عن شكره العميق لدولة الكويت أميرًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا لدعمهم للشعب الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، معربًا عن أمله استمرار دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مبينًا أنّ تسمية الشوارع جاء عرفانًا وشكرًا ووفاءً إلى أهل الكويت في ذكرى الأعياد الوطنية الكويتية، شاكراً رائد العمل الإنساني سمو أمير دولة الكويت الداعم الدائم للشعب الفلسطيني.

وخلال إزاحة الستار عن لوحة تسمية شارع باسم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ويقع في حي المحطة بالمدينة، أكد م. البطة على أن تسمية الشارع باسم الغانم جاء تقديرا لموقفه الداعم للحق الفلسطيني في المحافل الدولية والعربية، وتأكيده على رفض أية مشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

يُذكر أن بلدية خان يونس أعلنت مطلع الأسبوع الجاري إطلاق اسم الكويت على شارع رئيس بالمدينة تقديراً لدعمهم الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني.