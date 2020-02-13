تكية غزة الخيرية التابعة للأوقاف توزع (300) وجبة طعام على الأسر المحتاجة

غزة- الرأي

وزعت تكية غزة الخيرية التابعة للجنة زكاة الدرج بالأوقاف ( 300 ) وجبة طعام مكونة من " الأرز والدجاج المشوي " على عدد (150) أسرة من الأسر المستورة في مدينة غزة، وذلك مواصلةً لعملها الخيري في مساعدة المحتاجين وفق الأهداف التي وضعتها لذلك.

وأكد المدير التنفيذي للجنة رامي العشي: "إن التكية تعمل وفق الأهداف التي وضعتها من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، والتخفيف من الضائقة المالية التي يمر بها أهالي غزة، في ظل الحصار المطبق على القطاع، وأنها مستمرة في العمل حتى تصل لكل محتاج وتقف بجانبه".

وأوضح، أن كل أسرة حصلت علي وجبتين تكفي لإشباع أفرادها ، داعياً أهل الخير إلى المساهمة في دعم التكية من أجل الحفاظ على استمرارية عملها في تقديم المساعدة للمحتاجين .

بدورها ثمنت اللجنة الجهات المانحة ودورها في التخفيف علي شعبنا المحاصر .