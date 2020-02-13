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وعظ العمل النسائي بالأوقاف ينظم فعاليات منددة بصفقة القرن

13 شباط / فبراير 2020 01:29

وعظ العمل النسائي بالأوقاف ينظم فعاليات منددة بصفقة القرن
وعظ العمل النسائي بالأوقاف ينظم فعاليات منددة بصفقة القرن

غزة- الرأي

نظمت دائرة الوعظ والإرشاد بالعمل النسائي، سلسلة لقاءات وفعاليات تندد بصفقة القرن على مستوى المحافظات ، بمشاركة الواعظات اللاتي نفذن برامج دورية لكافة المراحل العمرية في المساجد والمؤسسات الرسمية والأهلية والجامعات والمدارس.
وأوضحت مدير دائرة الوعظ والإرشاد أ. نادية الغول أن القضايا الوطنية والسياسية جزء لا يتجزأ من الشريعة الإسلامية , مشيرة إلى أن الصفقات والمؤامرات الاستعمارية التي تستهدف القضية الفلسطينية باطلة بكل المقاييس الشرعية والعرفية والأخلاقية.
وتابعت حديثها حول أهمية دور الوعاظ والواعظات في نشر المخاطر الفعلية " لصفقة القرن" على أرض الواقع , وضرورة استمرار تنفيذ الفعاليات والملتقيات بشكل دائم لجميع الفئات.
ويذكر أن الواعظة دارين محيسن نفذت لقاءات خاصة بشرطيات مركز الشجاعية ومساجد المنطقة مستهدفة المئات من نساء وفتيات الحي.

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