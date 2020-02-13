قسم المساجد بأوقاف الوسطى ينفذ لقاءً دورياً بالأئمة

غزة- الرأي

نفذ قسم المساجد بمديرية أوقاف الوسطى، لقاءً سنوياً خاصًا بأئمة المساجد في المحافظة، وذلك في إطار تحديث بيانات ومعلومات عن مساجدهم، والذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات سيتم تنفذها لتطوير العمل المسجدي والارتقاء به.

بدوره رحب احمد بشير رئيس قسم المساجد بأوقاف الوسطى بالحضور مثمناً دورهم الهام في نهضة مجتمعنا الإسلامي، مضيفاً: "أنتم نواة عمل وزارة الأوقاف وبكم بإذن الله نحمى مساجدنا ونطور عملنا المسجدي ونرتقى بأداء كوادرنا الخادمة لبيوت الله عز وجل".

وتناول اللقاء مناقشة جملة من القضايا والاقتراحات من قبل الحضور واستعراض خطة القسم التطويرية لعام 2020 بهدف النهوض بالعمل المسجدي والارتقاء فيه والمعدة من قبل لجنة تطوير من وزارة الأوقاف.