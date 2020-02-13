مدير عام المديريات بالأوقاف يبحث خطة العام الجديد مع مدراء المديريات

غزة- الرأي

بحث مدير عام المديريات بوزارة الأوقاف والشئون الدينية أ. منذر الغماري عدد من الملفات الخاصة بخطة العام الجديد مع مدراء مديريات الأوقاف الخمس، وأبرز الأنشطة والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي،

وثمن الغماري خلال اللقاء دور المديريات في ما تقدمه من خدمات للجمهور، مثمناً في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملين بالمديريات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، منوهًا الى أن الأوقاف تسعى دومًا لتطوير أداء الموظفين وتحقيق الانجازات التي من شانها أن المجتمع الفلسطيني

من جهتهم أبدى مدراء الأوقاف سعادتهم بهذا اللقاء، معربين عن أملهم في تكرارها لما تترك من أثر طيب وحافز لتحقيق أفضل النتائج.