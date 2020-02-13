تربية الوسطى تختتم بطولة كرة الطائرة للمرحلتين العليا والثانوية للبنات

الوسطى- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى بطولة كرة الطائرة للطالبات للمرحلتين العليا والثانوية ضمن خطة الأنشطة التربوية للعام 2019/2020م، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ورئيس قسم الأنشطة عبد الجليل غراب ومشرف النشاط الكشفي محمود الطلاع ومشرفة النشاط الكشفي بقسم الأنشطة سلوى الكرد ومديرة مدرسة ممدوح صيدم فدوى أبو السبح وعدد من معلمات التربية الرياضية والفرق المشاركة، وذلك بالصالة الرياضية بمدرسة ممدوح صيدم.

وفي كلمته هنأ مدير التربية والتعليم الفرق والمدارس الفائزة و أكد على أهمية هذه البطولة وغيرها من المسابقات والأنشطة التي ينظمها قسم الأنشطة التربوية لأنها تعزز روح العمل الجماعي وروح الفريق لدى الطالبات، وأشاد بانضباط والتزام الطالبات خلال المباريات وبما تميزت به البطولة من منافسة قوية بين الفرق المشاركة.

وجاءت نتائج البطولة كالتالي، في المرحلة العليا فازت مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات بالمركز الأول، ومدرسة ابن رشد الثانوية للبنات بالمركز الثاني.

وفي المرحلة الثانوية فازت بالمركز الأول مدرسة شهداء دير البلح الثانوية للبنات وبالمركز الثاني مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات.

وفي نهاية البطولة تم تكريم الفرق الفائزة بالكؤوس والميداليات.