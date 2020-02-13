وكالة الرأي الفلسطينية وزير الحكم المحلي يفتتح شارع 86 في القرارة ويطلع على الاحتياجات وكالة الرأي الفلسطينية قسم المساجد بأوقاف الوسطى ينفذ لقاءً دورياً بالأئمة وكالة الرأي الفلسطينية وعظ العمل النسائي بالأوقاف ينظم فعاليات منددة بصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية تكية غزة الخيرية التابعة للأوقاف توزع (300) وجبة طعام على الأسر المحتاجة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُطلق اسم "أمير الكويت والغانم" على شارعين رئيسين بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتابع مشروع "الدعم العاجل للمزارعين الفقراء وكالة الرأي الفلسطينية "معروف" يؤكد تعزيز التعاون بين الإعلام الحكومي ووسائل الإعلام المرخصة وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" و قطر الخيرية تشرعان بإعادة إعمار مسجد الحارث بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية إدارة تعليم خان يونس تكرم أوائل الطلبة بمدرسة عبد الله أبو ستة للبنين وكالة الرأي الفلسطينية باليوم العالمي للإذاعة .. وزارة الإعلام تثمّن دور الإذاعات الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

تربية الوسطى تختتم بطولة كرة الطائرة للمرحلتين العليا والثانوية للبنات

13 شباط / فبراير 2020 01:35

تربية الوسطى تختتم بطولة كرة الطائرة للمرحلتين العليا والثانوية للبنات
تربية الوسطى تختتم بطولة كرة الطائرة للمرحلتين العليا والثانوية للبنات

الوسطى- الرأي

 اختتمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى بطولة كرة الطائرة للطالبات للمرحلتين العليا والثانوية ضمن خطة الأنشطة التربوية للعام 2019/2020م، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ورئيس قسم الأنشطة عبد الجليل غراب ومشرف النشاط الكشفي محمود الطلاع ومشرفة النشاط الكشفي بقسم الأنشطة سلوى الكرد ومديرة مدرسة ممدوح صيدم فدوى أبو السبح وعدد من معلمات التربية الرياضية والفرق المشاركة، وذلك بالصالة الرياضية بمدرسة ممدوح صيدم.

 وفي كلمته هنأ مدير التربية والتعليم الفرق والمدارس الفائزة و أكد على أهمية هذه البطولة وغيرها من المسابقات والأنشطة التي ينظمها قسم الأنشطة التربوية لأنها تعزز روح العمل الجماعي وروح الفريق لدى الطالبات، وأشاد بانضباط والتزام الطالبات خلال المباريات وبما تميزت به البطولة من منافسة قوية بين الفرق المشاركة.

 وجاءت نتائج البطولة كالتالي، في المرحلة العليا فازت مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات بالمركز الأول، ومدرسة ابن رشد الثانوية للبنات بالمركز الثاني.

 وفي المرحلة الثانوية فازت بالمركز الأول مدرسة شهداء دير البلح الثانوية للبنات وبالمركز الثاني مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات.

وفي نهاية البطولة تم تكريم الفرق الفائزة بالكؤوس والميداليات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مهرجانات التفوق الحادية والعشرين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟