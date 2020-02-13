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خلال العام 2019

جراحة الأنف والحنجرة بمستشفى غزة الأوروبي تجري أكثر من 80 عملية بالمنظار الجراحي

13 شباط / فبراير 2020 01:39

جراحة الأنف والحنجرة بمستشفى غزة الأوروبي تجري أكثر من 80 عملية بالمنظار الجراحي
جراحة الأنف والحنجرة بمستشفى غزة الأوروبي تجري أكثر من 80 عملية بالمنظار الجراحي

غزة- الرأي

تتواصل جهود الكوادر الطبية العاملة في وزارة الصحة بهدف التحسين المستمر للخدمات الصحية، وذلك ضمن سياسات الوزارة الهادفة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لصالح المواطنين.

وفي ذات السياق، نجح أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى غزة الأوروبي من اجراء أكثر من 80 عملية جراحية خلال العام الماضي 2019 وذلك باستخدام طريقة المنظار الجراحي.

ويشير رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى غزة الأوروبي الدكتور ناهض المصري خلال لقاء معه اليوم الخميس، أن عمليات المناظير شملت العديد من العمليات المميزة والنوعية، إذ جرى خلال العام الماضي استخدام طريقة المنظار الجراحي في إنهاء معاناة عشرينية، كانت تعاني من جحوظ في كلتا العينين منذ عشرة أعوام، نتيجة لاضطراب هرموني في الغدة الدرقية.

كما نجح الأطباء بالشراكة مع أطباء قسم العيون بالمستشفى بإجراء العديد من عمليات تسليك قناة الدمع باستخدام المنظار، إلى جانب عمليات الجيوب الأنفية المتقدمة، باستخدام ذات الطريقة .

ويلفت د. المصري إلى أن ما يميز الجراحة بالمناظير عن العمليات الجراحية التقليدية أنها أكثر أماناً على المرضى بحيث تقلل من خطر المضاعفات الطبية ما بعد الجراحة، إلى جانب أنها لا تترك اثرا للجرح على وجه المريض.

ويرجع رئيس قسم الانف والأذن والحنجرة التطورات الكبيرة في الجراحة بالمناظير، إلى الخبرات المتدفقة عبر الوفود الطبية القادمة إلى مستشفى غزة الأوروبي والتي أثمرت في اكتساب الطواقم المحلية خبرات طبية نوعية.

كما يوضح د. المصري إلى أن العام الجاري 2020 سيشهد نقلات نوعية في جراحة المناظير بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالشراكة مع الطواقم الطبية بالأقسام المختلفة والوفود القادمة، إذ يعتزم الأطباء بالمستشفى، اجراء عمليات على قاع الجمجمة، إلى جانب عملية استئصال أورام الغدد باستخدام تقنية الجراحة بالمناظير.

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