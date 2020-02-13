مدرسة حليمة السعدية بشمال غزة " تنفذ فعالية "لا لصفقة القرن"

غزة- الرأي

نفذت مدرسة حليمة السعدية الأساسية للبنات، بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، فعالية بعنوان: (لا لصفقة القرن)، والتي تأتي ضمن فعاليات الواجب نحو الله والوطن والذات والآخرين.

وحضر الفعالية مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الأنشطة أ. محمد كلوب، ورئيس شعبة الأنشطة أ. تيسير أبو عميرة ومشرف النشاط الرياضي أ. مروان الخالدي، وعضو لجنة التعليم في المجلس التشريعي د. يوسف الشرافي، ومحافظ الشمال اللواء صلاح أبو وردة، وشخصيات من المجتمع المحلي.

وفي كلمتها أكدت مديرة المدرسة أ. فاتن أبو الكاس على رفض الصفقة "الصهيو- أمريكية" المسمّاة "صفقة القرن"، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني لن يسمح لهذه الصفقة أن تمر مهما كلفنا من ثمن.

وقالت إن شعبنا أخذ قراره برفض الصفقة، والعيش بحرية وكرامة وعزة؛ لتبقى فلسطين سيدة الموقف.

ودعت أ. أبو الكاس، الجميع للعمل بجدية على إنهاء الانقسام والتعالي عن المصالح الفئوية والشخصية وتغليب المصلحة العامة، لنتمكن جميعا من إفشال المخططات التي تستهدف وجودنا على أرضنا.

وبدوره أكد أ. شهاب في كلمته على رفض الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه لصفقة العار "صفقة ترامب - نتنياهو" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتمكين الاحتلال من القدس المحتلة بشكل كامل باعتبارها عاصمة للكيان الإسرائيلي.

وناشد أ. شهاب، الكل الفلسطيني إلى التداعي والبدء بخطوات عملية لإنهاء الانقسام السياسي الداخلي، ليتمكن شعبنا من تجاوز هذا المنعطف الخطير الذي يعصف بقضيتنا الوطنية.

كما وندد محافظ الشمال اللواء أبو وردة، بصفقة العار، ودعا إلى اتحاد كل القوى الفلسطينية من أجل الحفاظ على وحدة شعبنا ومصيره.

وبدوره ندد د. الشرافي بـ"صفقة القرن"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يرفض الصفقة على المستوى الرسمي والشعبي، وبأن فلسطين لا يمكن أن تختزل بصفقة هنا أو هناك، مهما تعاظمت المؤامرات التي تحاول النيل منها.

كما وأكد د. الشرافي على ضرورة إنهاء الانقسام وفك الحصار عن غزة.

وقد تخلل الفعالية العديد من الفقرات الفنية المميزة، التي تؤكد على تجذّر شعبنا في أرضه.