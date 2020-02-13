خلال عام 2019..أطباء الجراحة ينهون معاناة مئات الأطفال في مستشفى الأوروبي

غزة- الرأي

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد، إن العام الماضي 2019 شهد تطوراً ملحوظاً في انهاء معاناة مئات الأطفال المرضى دون الحاجة لتحويلهم للخارج، وذلك من خلال تقديم الخدمات الجراحية المميزة لهم بأيدي طبية محلية أو من خلال التعاون الطبي المشترك مع الوفود الطبية الزائرة لقطاع غزة.

من جهته، أكد استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال د. هشام دلول، أن فريق جراحة الأطفال بمستشفى غزة الأوروبي تمكن من إعادة البسمة لمئات الأطفال من خلال اجراء العمليات الجراحية الناجحة لهم وتماثلهم للشفاء، مشيرا الى اجراء عملية تعد الأولى من نوعها لطفلة كانت تعاني من الام شديدة ومتواصلة نتيجة وجود مشاكل عديدة في عملية الاخراج، مع وجود نزيف متكرر من القولون سبب لها نقص كبير في نسبة الهيموجلوبين في الدم.

وأضاف د. دلول " تبين من خلال الفحص الطبي والتصوير الاشعاعي وجود زوائد لحمية في القولون الغليظ Familial polyposis) (وهو المسبب لهذا النزيف من القولون، حيث تقرر اجراء عملية عاجلة للطفلة لاستئصال كامل الأمعاء الغليظة وعمل جيب أمعاء دقيقة".

وصنف د. دلول، هذه العملية بالنوعية في جراحة الأطفال، في حين أجريت في حالات قليلة للكبار، حيث تجرى من خلال عمل جيب من الأمعاء الدقيقة Ileal pouch يقوم بأداء وظيفة الجزء المستقيم من الأمعاء الدقيقة، ووصله بالقناة الشرجية، مما يجنبها معاناة شديدة بسبب تركيب كيس براز خارج جدار البطن، كما ويتيح لهذا الجيب ممارسة عملية الاخراج بشكل طبيعي، وينهي احتمالية تعرضها لسرطان القولون في المستقبل، ان لم تجر لها هذه العملية.