عيادات الاسنان في مراكز الرعاية الاولية قدمت خدماتها لـ177 ألف مواطن

أوضح د. أشرف شراب مدير دائرة الاسنان في وزارة الصحة، أن عدد حالات المترددين على عيادات الاسنان في مراكز الرعاية الأولية لعام 2019 بلغ اكثر من 177ألف حالة .

وعلى صعيد تطوير خدمات الاسنان، أكد د. شراب انه تم استحداث وحدة أسنان جديدة في عيادة شهداء الدرج، وتجديد وحدة الاسنان بعيادة الشيخ رضوان وعيادة بني سهيلا ،واجراء صيانة لكراسي الأسنان وملحقاتها في مراكز الرعاية الاولية يأتي ذلك ضمن حرص وزارة الصحة على استمرارية تقديم خدمات الرعاية السنيةبما يحقق رضى المواطنين .

ونوه الى أن عيادات الاسنان في مراكز الرعاية الاولية في قطاع غزة أجرت معالجات سنية لنحو (92)ألف مريض من فئة الكبار ول(85)ألف طفل خلال عام 2019 حيث تم توفير خدمات الرعاية السنيه لهم من قلع اسنان وحشوات عصب وعمليات صغرى وغيرها.

وأوضح أن الدائرة تحتوي على قسمين لجراحة الفم والاسنان أحدهما موجود في مركز شهداء الرمال ويخدم سكان غزة والشمال والآخر في مركز شهداء خانيونس يخدم منطقة رفح والوسطى يتم فيهما اجراء العمليات السنية الصغرى والتي بلغت نحو ( 36)ألف عملية جراحية صغرى للأطفال و(47)ألف عملية لفئة الكبار مما ساهم في تخفف الضغط على اقسام جراحة الوجه والفكين في المستشفيات.

كما وذكر أن الدائرة تقوم بجولات رقابية دورية لعيادات الاسنان ،وعقد العديد من القاءات العلمية للعاملين في طب الاسنان و تدريب أطباء الامتياز في العيادات وعقد امتحان لهم عند نهاية كل دورة تدريبية.