الصحة تشرع بتجهيز قسم الحروق بمجمع ناصر الطبى

غزة- الرأي

أفاد د.أيمن الفرا مدير مستشفى ناصر بمجمع ناصر الطبى، أنه تم الانتهاء من انشاء قسم الحروق بمجع ناصر الطبى بخانيونس و جارى العمل على تأثيثه و تزويده بالمعدات الطبية.

جاء ذلك بتمويل من جمعية الهلال الاحمر الكويتى بتكلفة تقديرية(740 ألف دولار) وتنفيذ مؤسسة التعاون .

وأوضح د.الفرا أنه من المتوقع افتتاح هذا القسم في مايو المقبل و الذى يعد المركز الثانى في وزارة الصحة الذى سيقدم خدمة الحروق ل (800 ألف نسمة) فى المحافظات الجنوبية،و يهدف الى استقبال مرضى الحروق و اجراء عمليات التجميل و العناية بحالات الحروق الخطيرة .

و قال د.الفرا خلال لقاء اعلامى:”أن القسم تم انشاؤه على مساحة (600 متر) وبسعة سريرية تصل الى (20) سرير ،و يتكون من قسم المبيت و غرف العزل، و قسم العناية المركزة و قسم العمليات، كما وسيعمل به أربعة أطباء جراحة و تجميل و جارى العمل على تدريب طواقم تمريضية مدربة لتعمل في القسم.

و عزا سبب انشاؤه لخصوصية و حساسية حالات مرضى الحروق و التجميل والالتزام باتباع بروتوكولات مكافحة العدوى و العزل و تحسين الخدمة ، مشيرا الى أن مرضى الحروق يتم معالجتها و متابعتها من خلال أقسام الجراحة بالمجمع باستثناء خدمة العناية المركزة التى كانت تحول حالاتها الى مجمع الشفاء الطبى.

و لفت د.الفرا الى أنه جارى العمل على توريد التجهيزات من أجهزة العمليات و أسرة المبيت و أجهزة المراقبة و أجهزة التخدير و التكييف و تجهيز الأثاث استعدادا لافتتاحه في مايو المقبل.