"ثابت" يكرم مجموعة من المعلمين والطلبة المبادرين والمتميزين بمدارس غرب غزة

غزة- الرأي

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، مجموعة من المعلمين والطلبة المبادرين والمتميزين بمدارس مديرية تعليم غرب غزة وذلك ضمن رؤيته المستمرة لتشجيع التميز التعليمي.

جاء ذلك، بحضور مدير عام الإشراف التربوي د.محمود مطر، ومدير عام التقنيات التربوية د.أحمد أبو ندى، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة أ.معتصم الميناوي، ومدير تعليم غرب غزة د. عبد القادر أبو علي والنائبين الفني والإداري د. جمال الفليت وأ. أسامة الهباش ، وعدد من الطواقم التعليمية

وفي مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات تم تكريم المعلمة نهى حلس التي تنفذ عدة مبادرات نوعية في مجال التدريس منها " سحر الكيمياء بين الإثارة والعطاء"، والطالبة روندا زايدة لحصولها على لقب سفيرة المنصة الألمانية على مستوى العالم في تصميم تطبيق المكعب المدمج في الكيمياء الجنائية.

كما تم تكريم المعلمة المبادرة فاطمة الوحيدي التي تبدع في إعداد وتنفيذ الدروس التوضيحية التفاعلية ذات الأفكار الجديدة في مبحث الرياضيات و تبدع في تصميم برامج وتطبيقات اندوريد لدروس الرياضيات، وتصوير حلقات برنامج بعنوان (#الرياضيات_عالمي) بمشاركة الطالبات للحديث عن مبحث الرياضيات وكيفية غرس حب هذا العلم في نفوس المتعلمين.

وفي مدرسة حسن الحرازين الثانوية للبنين تم تكريم المرشد عماد البلعاوي الذي يتميز في تعزيز الطلبة وتحبيبهم للمدرسة ويقدم المفاجآت في أنشطته لتحفيز الطلبة على العلم والالتزام بالسلوكيات السليمة، كما تم تكريمه لدوره مؤخراً في مفاجئة 4 طلاب أثناء الإذاعة الصباحية المدرسية وتقديم الشكر والهدايا لهم وهؤلاء الطلبة هم: ناجي زمارة الذي يحضر للمدرسة مبكراً بشكل يومي ولم يتغيب عن المدرسة، والطالب عبد الله ياغي بسبب أدبه وانضباطه في الطابور بشكل كبير، والطالب عبد الله مصبح الذي يقرأ القرآن بشكل يومي قبل الحصص الدراسية وله قدرات راقية في التلاوة والتجويد، والطالب هاني شراب الذي له دور في تنظيف وترتيب فصله بشكل يومي ويحافظ على البيئة المدرسية جميلة.

كذلك مدرسة الرافدين الأساسية المشتركة تم تكريم المعلمة أماني برهوم صاحبة تنفيذ4 مبادرات نوعية وهي: توظيف المنصة التعليمية الالكترونية ادمودو، ومبادرة خارج الإطار الخاصة بالأنشطة التعليمية الإبداعية، ومبادرة امرح افهم اتعلم وصناعة الرسوم المتحركة التعليمية، ومبادرة خذ بيدي الهادفة لتقديم التعليم العلاجي للطلبة وفق منهاج التعليم الاجتماعي العاطفي.

أما مدرسة عرفات للموهوبين للبنات تم تكريم الطالبة شهد الزغبي لفوزها بالمسابقة العالمية تطبيق الشهر والخاصة ببرمجة تطبيقات اندرويد في موقع appinventor و تكريم معلمتها سهى عوده المشرفة على تدريبها ومتابعتها.

وأشاد د.ثابت بجميع المعلمين المبادرين مؤكداً أنهم يسجلون أروع صور العطاء والتميز خدمة للعملية التعليمية وطلبتنا، كما وجه الشكر لجميع الطواقم العاملة من معلمين ومشرفين ومديري مدارس وموظفين الذين يبذلون الجهد لتطوير العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة.

وأوضح أن الوزارة تشجع كل المبادرات المميزة لافتاً إلى أننا نريد نشاطات وأساليب وطرق تدريسية نوعية تؤدي إلى خلق جو تعليمي ممتع ونشط داخل الحصص الصفية الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على زيادة تحصيل الطلبة وإكسابهم القيم والسلوكيات الحميدة ، وكذلك ربط علاقة وثيقة بين المدرسة والمجتمع.

ولفت ثابت إلى أننا نولي الأهمية الكبيرة للطالب من خلال تعليمه المنهاج والمعارف النظرية والتطبيقية كما نحرص على الاهتمام بجانب التربية وغرس القيم المشرفة.

من جهته أشاد أبو علي بجهود وكيل الوزارة والاهتمام بالمبادرات والأفكار النوعية التي تقود للمزيد من التطوير في المجالات التربوية والتعليمية ، وأوضح أن المديرية تضع ضمن سلم أولوياتها الاهتمام الكبير بالمعلمين والطلبة المبادرين والمميزين ، وكذلك الاهتمام بطرق وأساليب التدريس الحديثة والنشاط الصفي والمدرسي النوعي الذي يحقق الأهداف التعليمية وزيادة التحصيل الدراسي للطلبة.