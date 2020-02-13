وكالة الرأي الفلسطينية لجنة المبادرات الإبداعية بتعليم شرق خان يونس تواصل تقييم مبادرات المرحلة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشرع بتجهيز قسم الحروق بمجمع ناصر الطبى وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم شرق غزة تتابع ملف الثانوية في مدرسة جمال عبد الناصر وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يشرع في تنفيذ حملة توعية حول مخلفات الحروب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تبحث التعاون المشترك مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا وكالة الرأي الفلسطينية عيادات الاسنان في مراكز الرعاية الاولية قدمت خدماتها لـ177 ألف مواطن وكالة الرأي الفلسطينية خلال عام 2019..أطباء الجراحة ينهون معاناة مئات الأطفال في مستشفى الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": انخفاض ملموس في وفيات حضانة مجمع ناصر الطبى و تطور خدماتها وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة حليمة السعدية بشمال غزة " تنفذ فعالية "لا لصفقة القرن" وكالة الرأي الفلسطينية جراحة الأنف والحنجرة بمستشفى غزة الأوروبي تجري أكثر من 80 عملية بالمنظار الجراحي
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم خان يونس يناقش تنفيذ دورات تدريبة مع مركز شباب الزمالك الفلسطيني

13 شباط / فبراير 2020 02:31

تعليم خان يونس يناقش تنفيذ دورات تدريبة مع مركز شباب الزمالك الفلسطيني
تعليم خان يونس يناقش تنفيذ دورات تدريبة مع مركز شباب الزمالك الفلسطيني

خان يونس- الرأي

استقبل  عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس، وفداً رفيع المستوى من مركز شباب الزمالك الفلسطيني ترأسه: د. أحمد الأسطل رئيس المركز. 
وهدفت الزيارة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسستين.
وفي كلمته رحب الفرا بالوفد، وثمن جهود المركز في خدمة المجتمع المحلي، وناقش معهم آلية تنفيذ دورات تدريبية مشتركة بين المديرية والمركز تستهدف الفئات الشبابية وتركز على العمل الحر واللغات، حتى يتمكن الخريج بتوفير فرصة عمل عن بعد مع المؤسسات.
ومن ناحيته أشاد د. الأسطل بجهود مديرية التربية والتعليم بخان يونس وإدارتها الحكيمة للميدان التربوي والتعليمي، موضحاً أن المركز يبدى استعداده التام للتعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم بخان يونس، وتنفيذ الأنشطة المجتمعية الهادفة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟