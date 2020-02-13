تعليم خان يونس يناقش تنفيذ دورات تدريبة مع مركز شباب الزمالك الفلسطيني

خان يونس- الرأي

استقبل عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس، وفداً رفيع المستوى من مركز شباب الزمالك الفلسطيني ترأسه: د. أحمد الأسطل رئيس المركز.

وهدفت الزيارة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسستين.

وفي كلمته رحب الفرا بالوفد، وثمن جهود المركز في خدمة المجتمع المحلي، وناقش معهم آلية تنفيذ دورات تدريبية مشتركة بين المديرية والمركز تستهدف الفئات الشبابية وتركز على العمل الحر واللغات، حتى يتمكن الخريج بتوفير فرصة عمل عن بعد مع المؤسسات.

ومن ناحيته أشاد د. الأسطل بجهود مديرية التربية والتعليم بخان يونس وإدارتها الحكيمة للميدان التربوي والتعليمي، موضحاً أن المركز يبدى استعداده التام للتعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم بخان يونس، وتنفيذ الأنشطة المجتمعية الهادفة.