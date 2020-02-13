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جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط

13 شباط / فبراير 2020 02:33

جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط
جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط

غزة- الرأي

استقبل القائم بأعمال رئيس الجامعة أ. د أيمن محمود صبح، وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط (  MECA)، يرافقه نائبه للشئون الأكاديمية د. رائد الحجار، ومدير الشئون الثقافية والعلاقات العامة د. محمد حمدان، وترأس الوفد مدير مشاريع المؤسسة في قطاع غزة د. منى الفرا، يرافقها منسق المشاريع أ. وفاء الديراوي.

ورحب أ. د صبح بالوفد الزائر في رحاب جامعة الأقصى، معبراً عن امتنانه بالخدمات والمنح التي تقدمها مؤسسة MICA للطالب الجامعي، مشيداً بالأنشطة التي تنفذها المؤسسة والأهداف السامية التي تصبو إلى تحقيقها، حيث أنها تستهدف مساعدة الفئات الطلابية المعدمة، مؤكداً في ذات السياق على الشراكة مع المؤسسة بما يخدم مصلحة الطالب الجامعي.

من ناحيتها أثنت د. الفرا على حسن الاستقبال من إدارة الجامعة، مؤكدةً أن مؤسسة MECA تقدم منحة لعدد من طلبة جامعة الأقصى لمدة أربع سنوات بشرط أن يحافظ الطالب المستفيد من المنحة على معدل تراكمي 75% فما فوق، ليتسنى له الحصول على المنحة كاملة، موضحةً أنه يتم اختيار الطلبة المستفيدين من المنحة ممن أوضاعهم المادية متردية.

وأشارت أ. الديراوي إلى الخدمات والمشاريع التي تقدمها المؤسسة، مفيدةً أنها تعمل بالشراكة مع جامعات قطاع غزة لدعم الطالب الجامعي، موضحةً أنها منظمة غير ربحية تعمل من أجل حقوق ورفاهية الأطفال في الشرق الأوسط، وتدعم عشرات المشاريع المجتمعية للأطفال الفلسطينيين واللاجئين من سوريا، وتقدم مساعدات غذائية وطبية من خلال مشاريع داعمة للأطفال ومستقبلهم.

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جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط

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