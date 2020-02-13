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الاحتلال يشق طريقاً استيطانياً كبيراً جنوب نابلس

13 شباط / فبراير 2020 03:58

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1364301848

فلسطين المحتلة - الرأي

باشرت الجرافات الإسرائيلية أعمال شق طريق استيطاني جديد، يربط بين تجمع للمستوطنات المقامة على أراضي منطقة جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن الجرافات بدأت عملها مساء الاربعاء، واستأنفته صباح الخميس.

ويربط الطريق الجديد ما بين مستوطنتي "عيليه" و"شيلو" المقامتين على أراضي جنوب نابلس، مع مستوطنات الأغوار.

وأوضح دغلس أن الطريق يبدأ من معسكر "جبعيت"، ويمتد بطول 8 كم، ويمر بأراض زراعية خصبة في قرى دوما وتلفيت وقريوت والمغير جنوب شرق نابلس، وحتى أراضي قرية فصايل بالأغوار الوسطى.

وأضاف لـ"صفا" أن آلاف الدونمات من أراضي هذه القرى، سيقضمها هذا الطريق الذي يخترق ثمانية أحواض.

ولفت إلى أن هذا الطريق أقرته الحكومة الإسرائيلية في العام 2014 ضمن مخطط ضخم لشق عشرات الطرق والشوارع الاستيطانية بالضفة بطول 300 كم.

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