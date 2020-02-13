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صحفي "إسرائيلي"يدعي : غزة هي من تحاصر "إسرائيل" وهذه خياراتنا

13 شباط / فبراير 2020 05:25

الداخل المحتل- الرأي:

كشف الصحفي "الإسرائيلي" شلومي إلدار، أن"إسرائيل" أخطأت على مدار 12 عاماً في حصارها لقطاع غزة.

ووفقاً للصحفي، فإن "إسرائيل" التي رفضت باستمرار إيجاد حل لقضية غزة، هي  الآن محاصرة  فيا، ولا مجال للهرب.

وأشار "إلدار" إلى أن هناك خياران فقط أمام "إسرائيل" في التعامل مع قطاع غزة، وكلاهما صعب.

وأوضح أن الخيار الأول متمثل في حرب واسعة، ثمنها وخسائرها غير معروف، ولا يمكن توقعها إطلاقا.

وبحسب الصحفي الإسرائيلي وهو مقرب من صناع القرار في إسرائيل، أن الخيار الثاني متمثل في تهدئة طويلة.

وأضاف أن حكومته رفضت اتخاذ القرار منذ أكثر من 12 عامًا لأنها تعتقد أن الحصار الطويل من شأنه أن يعلّم حمـاس درسًا، وهذا لم يحدث، وعليها الآن اتخاذ قرار بين السيء والأسوأ ودفع ثمن ذلك، كما قال.

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