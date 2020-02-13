قلق على حالة الأسير المريض موفق عروق

رام الله - الرأي:

قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير المريض بالسرطان موفق عروق ( 77 عاماً) ما يزال محتجزاً في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، وذلك منذ أن خضع لعملية جراحية بداية الشهر الجاري، لاستئصال ورم سرطاني.

ولفت نادي الأسير إلى أنه وحتى الآن لا تتوفر معلومات دقيقة بشأن حالته الصحية، علماً أنه وبعد إجراء العملية، أُبلغ الأسرى أن وضعه الصحي مستقر.

وأعرب نادي الأسير عن بالغ قلقه على الوضع الصحي للأسير عروق، خاصة أنه كبير في السن، وهو بحاجة إلى جانب متابعة علاجه، أن يكون بين عائلته لرعايته.

يُشار إلى أن الأسير عروق، محكوم بالسّجن لمدة (30 عامًا)، وهو معتقل منذ عام 2003، علمًا أن هناك عشرة أسرى على الأقل يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.