وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبـر رفح البري يوم الأحد 16 فبراير وكالة الرأي الفلسطينية جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يناقش تنفيذ دورات تدريبة مع مركز شباب الزمالك الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية "ثابت" يكرم مجموعة من المعلمين والطلبة المبادرين والمتميزين بمدارس غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة المبادرات الإبداعية بتعليم شرق خان يونس تواصل تقييم مبادرات المرحلة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشرع بتجهيز قسم الحروق بمجمع ناصر الطبى وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم شرق غزة تتابع ملف الثانوية في مدرسة جمال عبد الناصر وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يشرع في تنفيذ حملة توعية حول مخلفات الحروب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تبحث التعاون المشترك مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا وكالة الرأي الفلسطينية عيادات الاسنان في مراكز الرعاية الاولية قدمت خدماتها لـ177 ألف مواطن
أخبار » أخبار الأسرى

قلق على حالة الأسير المريض موفق عروق

13 شباط / فبراير 2020 05:59

رام الله - الرأي:

قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير المريض بالسرطان موفق عروق ( 77 عاماً) ما يزال محتجزاً في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، وذلك منذ أن خضع لعملية جراحية بداية الشهر الجاري، لاستئصال ورم سرطاني.

ولفت نادي الأسير إلى أنه وحتى الآن لا تتوفر معلومات دقيقة بشأن حالته الصحية، علماً أنه وبعد إجراء العملية، أُبلغ الأسرى أن وضعه الصحي مستقر.

وأعرب نادي الأسير عن بالغ قلقه على الوضع الصحي للأسير عروق، خاصة أنه كبير في السن، وهو بحاجة إلى جانب متابعة علاجه، أن يكون بين عائلته لرعايته.

يُشار إلى أن الأسير عروق، محكوم بالسّجن لمدة (30 عامًا)، وهو معتقل منذ عام 2003، علمًا أن هناك عشرة أسرى على الأقل يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟