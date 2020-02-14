مدرب برشلونة السابق فالفيردي يفضل أستراليا واليابان على البريميرليغ

بعد مرور شهر واحد على إقالته من تدريب برشلونة، بدأ إرنستو فالفيردي التفكير في خطوته المقبلة ساعيا للتوجه إلى مكان غير مألوف.

ويستمتع فالفيردي الذي فاز بلقبين للدوري الإسباني مع برشلونة، بفترة راحة نادرة خلال مسيرته التي امتدت 18 عاما وشملت تدريب العديد من أندية دوري الأضواء الإسباني مثل فالنسيا وأتلتيك بلباو، إضافة إلى فترتين مع العملاق اليوناني أولمبياكوس.

وقال فالفيردي (56 عاما) في مؤتمر دولي لكرة القدم بمدينة بلباو الخميس "يسألني الناس في بعض الأحيان لماذا لا تدرب فريقا في الدوري (الإنجليزي) الممتاز؟ وأرد عليهم بأني أرغب في الذهاب إلى أستراليا".

وأضاف أن "مشوار أي مدرب في كرة القدم لا يستمر إلى الأبد، وفي بعض الأحيان يتعين عليك استغلال الفرصة للعيش في أماكن غريبة".

وفي أول ظهور له أمام وسائل الإعلام منذ إقالته من تدريب العملاق الكتالوني في يناير/كانون الثاني الماضي ليحل كيكي سيتين بدلا منه، عبر فالفيردي عن إعجابه بقرار اللاعب السابق أندريس إنييستا الانتقال إلى اليابان للعب مع فيسل كوبي بعد الرحيل عن برشلونة عام 2018.

وأضاف فالفيردي الذي يعشق التصوير "شجعت إنييستا حين قال لي إنه سينتقل إلى اليابان.. قلت له إنه سيتعرف على ثقافة جديدة ويتعامل مع أشخاص مختلفين.. أنا أيضا مهتم جدا باليابان".

وقال "يمكنك التقاط صور رائعة في اليابان.. هناك أماكن كثيرة أرغب في زيارتها.. سنرى ماذا ستكون وجهتي النهائية.. لم أبتعد عن العمل لفترة طويلة، لذا لا أتعجل الأمور.. لا أملك تصورا واضحا حاليا، وربما أنتقل إلى مكان خارج البلاد.. أرغب في القيام بأشياء غريبة، لذا لا أستبعد أي شيء".