رونالدو يعزز حظوظ يوفنتوس للتأهل إلى نهائي الكأس بتعادل مثير مع ميلان

عزز يوفنتوس حظوظه في التأهل إلى المباراة النهائية لكأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما اقتنص تعادلا إيجابيا بطعم الفوز 1-1 من ملعب مضيفه ميلان الخميس في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة.

وتقدم ميلان بهدف سجله الكرواتي أنتي ريبيتش في الدقيقة 62، قبل أن يضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ثيو هيرنانديز في الدقيقة 72 لحصوله على الإنذار الثاني.



واستفاد يوفنتوس من النقص العددي في صفوف منافسه، فزاد من تحكمه في المباراة وحصل على ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، وأحرز منها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وبات يكفي يوفنتوس التعادل السلبي في لقاء العودة الذي سيقام بملعبه يوم 4 مارس/آذار القادم من أجل التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة.



في المقابل، أصبح يتعين على ميلان الفوز على يوفنتوس أو التعادل بأكثر من هدف، لحجز بطاقة الصعود إلى النهائي ومواصلة حلمه نحو التتويج باللقب.