وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى يجري عملية استئصال ورم حميد لمريض لا يتجاوز العشرين وكالة الرأي الفلسطينية مديريات الداخلية "الشق المدني" تُصدر 310 آلاف مُعاملة خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية شرطة حفظ النظام والتدخل في رفح يُنفذ "121" مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينفذ جولات ولقاءات توعوية بمخاطر "صفقة القرن" وكالة الرأي الفلسطينية الشق المدني ونقابة المحاسبين يوقعان مذكرة تفاهم وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2414 ) الجمعة 14/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيد توسعة مساحة الصيد بغزة لـ 15 ميلًا وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين تحصد 11 ميدالية ملونة في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو وكالة الرأي الفلسطينية 10 طرق طبيعية لرفع ضغط الدم المنخفض بسرعة وكالة الرأي الفلسطينية أيهما أفضل لصحتك منتجات الألبان كاملة الدسم أم قليلة الدسم؟
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

قبل شراء لابتوب جديد.. إليك هذه النصائح

14 شباط / فبراير 2020 03:41

1
1

قبل شراء أي لابتوب جديد، يتوجّب على كل شخص معرفة العديد من النصائح الضرورية، وذلك من أجل الحصول على طراز مزوّد بتقنيات حديثة وذات جودة عالية. فما هي هذه النصائح؟

1- الحد الأدنى من التجهيز بالمعالجات يبدأ بمعالج إنتل Core i5 بدءاً من الجيل الثامن أو أعلى أو المعالج Ryzen 5 من شركة AMD.

2- يجب ألّا تقل سعة ذاكرة الوصول العشوائي RAM عن 8 غيغابايت، مع قرص صلب من نوع SSD الحديث بسعة 256 غيغابايت.

3- من الضروري ألا يكون قياس الشاشة أقل من 15.6 بوصة.

4- يجب أن تكون الشاشة مزودة بلوحة IPS، التي توفر دقة وضوح مناسبة وصورة جيدة من الجانب.

5- يتعين على عشاق الألعاب تجهيز اللابتوب بوحدة رسوميات إضافية، والتي تسيطر عليها “نفيديا” منذ سنوات بفضل وحدات الرسوميات من سلسلة GeForce RTX 20xx.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟