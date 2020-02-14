الاحتلال يعيد توسعة مساحة الصيد بغزة لـ 15 ميلًا

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، إعادة توسيع العمل في مساحة الصيد إلى 15 ميل في بحر قطاع غزة.

وأفاد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، أن قرار الاحتلال سيبدأ سريانه في الساعة السادسة من صباح الجمعة.

وكانت سلطات الاحتلال قررت قبل نحو 10 أيام تقليص مساحة الصيد ببحر غزة من 15 ميلًا إلى 10 أميال.

ويواصل الاحتلال انتهاكاته ضد صيادي القطاع بصورة شبه يومية، وهو ما يتسبب بين الفينة والأخرى عن استشهاد أو إصابة أو اعتقال صيادين جراء إطلاق النار صوبهم، عدا عن مصادرة معداتهم ومراكبهم