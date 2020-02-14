وكالة الرأي الفلسطينية شرطة حفظ النظام والتدخل في رفح يُنفذ "121" مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينفذ جولات ولقاءات توعوية بمخاطر "صفقة القرن" وكالة الرأي الفلسطينية الشق المدني ونقابة المحاسبين يوقعان مذكرة تفاهم وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2414 ) الجمعة 14/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيد توسعة مساحة الصيد بغزة لـ 15 ميلًا وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين تحصد 11 ميدالية ملونة في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو وكالة الرأي الفلسطينية 10 طرق طبيعية لرفع ضغط الدم المنخفض بسرعة وكالة الرأي الفلسطينية أيهما أفضل لصحتك منتجات الألبان كاملة الدسم أم قليلة الدسم؟ وكالة الرأي الفلسطينية فوائد السمسم عديدة منها وكالة الرأي الفلسطينية قبل شراء لابتوب جديد.. إليك هذه النصائح
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعيد توسعة مساحة الصيد بغزة لـ 15 ميلًا

14 شباط / فبراير 2020 04:10

1
1

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، إعادة توسيع العمل في مساحة الصيد إلى 15 ميل في بحر قطاع غزة.

وأفاد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، أن قرار الاحتلال سيبدأ سريانه في الساعة السادسة من صباح الجمعة.

وكانت سلطات الاحتلال قررت قبل نحو 10 أيام  تقليص مساحة الصيد ببحر غزة من 15 ميلًا إلى 10 أميال.

ويواصل الاحتلال انتهاكاته ضد صيادي القطاع بصورة شبه يومية، وهو ما يتسبب بين الفينة والأخرى عن استشهاد أو إصابة أو اعتقال صيادين جراء إطلاق النار صوبهم، عدا عن مصادرة معداتهم ومراكبهم

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟