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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2414 ) الجمعة 14/2/2020
أخبار فلسطينية
السلطة تعتزم إنذار الشركات العاملة في المستوطنات قبل مقاضاتها
الرباعية الدولية تتحرك لوقف قرار إسرائيلي بمنع الصادرات الفلسطينية
الحية لنتنياهو: حماس مصممة على المقاومة وتعد لاقتلاعك
فلسطين تدين الهجوم الإرهابي على ثكنة عسكرية جزائرية
اسرائيل تعلن: حماس قررت وقف الصواريخ والبالونات وتم توسعة
خريشة يطالب الشركات العاملة في المستوطنات وقف أعمالها
عريقات: سنسلم الشركات العاملة في المستوطنات رسائل لإغلاق فروعها
تقرير إسرائيلي: حماس تراقبنا عن كثب والقسام لا تركن للهدوء
حماس توضح حقيقة تلقيها رسالة تهديد من الاحتلال عبر الوسيط المصري
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يسمي فريقه لضم الأراضي الفلسطينية... ويستبعد الجيش
عائلات جنود الاحتلال الأسرى يعتزمون التظاهر
»نتنياهو: الولايات المتحدة أهم من الأمم المتحدة
»الكشف عن أسماء هيئة القضاة في محاكمة نتنياهو
طلاب يهود في جامعة هارفارد ينشئون مجموعة حقوقية مؤيدة
غالانت يواصل هجومه على بينيت: "يضر بالردع الإسرائيلي من خلال تصريحاته الفارغة"
نير بركات وزيرا للمالية في حكومة نتنياهو المقبلة.. فمن هو؟
اخبار دولية
بومبيو: التقرير الدولي يُظهر «انحيازاً ضد إسرائيل»
إيران: سنضرب إسرائيل وأمريكا إذا ارتكبتا أقل خطأ
"الحرس الثوري": استشهاد سليماني سيقود إلى تحرير القدس
بين الصفا والمروة.. معتمرون أتراك يهتفون للأقصى
أخبار عربية
البرهان لـ «الشرق الأوسط»: التطبيع مع إسرائيل لمصلحة السودان
«التعاون الإسلامي»: القائمة تحمي حقوق الفلسطينيين
قصف إسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي
الرياض تؤكد وقوفها مع فلسطين وتنفي خططا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
التعاون الإسلامي: نشر أسماء الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل خطوة مهمة
إشادات فلسطينية بإصدار “القائمة السوداء” لشركات المستوطنات ورسائل احتجاج للدول المستضيفة
خطة ضم المستوطنات والأغوار تفجر خلافات بين حكومة نتنياهو اليمينية وقيادة جيش الاحتلال
الشرق الاوسط
إسرائيل ترد على المقاطعة بـ«مقاطعة»... وتعد خطة لمحاربة مفوضية حقوق الإنسان
إحصاء رسمي يؤكد ارتفاع البطالة في الضفة وغزة 25%
الخليج الإماراتية
استعدادات فلسطينية لملاحقة الشركات المتورطة بدعم المستوطنات
خطة «آلون» في الضفة
الأهرام المصرية
الجيش الإسرائيلي ينشئ قيادة جديدة خاصة بإيران
الشروق المصرية
التعاون الإسلامي» ترحب بتقرير أممي عن قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية
الغد الأردنية
نتنياهو يشكل وفدا لواشنطن لبحث ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية
الشرق القطرية
فلسطينية تروي كيف بلسمت قطر مأساتها
الاحتلال الإسرائيلي يشق طريقا لربط مستوطنات جنوب نابلس بالأغوار
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
صحيفة: (إسرائيل) تعد لعملية عسكرية واسعة ضد غزة بعد الانتخابات
وقفة احتجاجية رافضة لـ"صفقة ترامب" أمام الـ"أونروا" بغزة
120 متطرفًا يهوديًا يُدنسون باحات المسجد الأقصى
الاحتلال يهدم منزلًا لعائلة شويكي في سلوان
خطيب الأقصى يدعو لأوسع مشاركة بحملة "الفجر العظيم"
الاحتلال يهدم منزلًا لعائلة شويكي في سلوان
انهيار منزل بفعل حفريات الاحتلال في القدس القديمة
القدس المحلية
نابلس: اخلاء عمارتين عقب انهيار صخري قربهما
هيئة الأسرى تستنكر مصادرة الاحتلال لكتاب الجوانب الإبداعية الصادر عن وزارة الاعلام
نقابة العاملين في كهرباء القدس تنظم وقفة احتجاجية ضد الشركة الإسرائيلية
الاحتلال يشق طريقاً استيطانياً لربط مستوطنات جنوب نابلس بالأغوار
ادارة مجدو تنقل الموجه العام لأسرى فتح إلى العزل الانفرادي
العسيلي ونائب القنصل البريطاني يبحثان منع الاحتلال تصدير المنتجات الفلسطينية
إنشاء قسم للحروق بمجمع ناصر الطبي بتمويل من الكويت
الحياة الجديدة
"الاتصالات" تعلن نتائجها المالية للعام 2019 وتوصية بتوزيع 40 قرشا
الأغوار: وقفة دعم واسناد ضد قرار إسرائيل ضم الأغوار
الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من جرافات الاحتلال تجرف دونمات بالقدس المحتلة
"فيصل الحسيني" تطلق مسابقات البحث العلمي في العلوم الطبيعية في القدس
"خطة الكهرباء الإسرائيلية" خطوة جديدة تمهد لفرض السيادة على الضفة
الأيام
»أم الجمال..هنا بوابة فلسطين الشرقية
»الفلسطينيون سيطالبون بالمواطنة الإسرائيلية!
»فلسطين تحصد 11 ميدالية ملونة في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل شاباً من كفر راعي جنوب جنين
الاحتلال يعيد توسعة مساحة الصيد بغزة لـ 15 ميلًا
الاحتلال: إطلاق 50 دفعة بالونات لغلاف غزة
"الديمقراطية" تنظم وقفة رافضة لصفقة القرن برفح
وكالة الرأي الفلسطينية
قلق على حالة الأسير المريض موفق عروق
صحفي "إسرائيلي"يدعي : غزة هي من تحاصر "إسرائيل" وهذه خيا
آلية السفر عبر معبـر رفح البري يوم الأحد 16 فبراير
سلطة الأراضي تنفي شائعات حول إزالة بيوت بـ"مواصي رفح"
الاحتلال يُسلّم جثمان منفذ عملية باب الأسباط بالقدس
باليوم العالمي للإذاعة .. وزارة الإعلام تثمّن دور الإذاعات الفلسطينية
"ثابت" يكرم مجموعة من المعلمين والطلبة المبادرين
فلسطين اليوم
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن خطة (تنوڤا).. "شو إعلامي" أم قرع لـ"طبول الحرب"!
ما وراء "الزنانات الإسرائيلية" وما هي السيناريوهات المتوقعة لغزة؟!
"اسرائيل اليوم": الاحتلال يستعد لعملية عسكرية واسعة في غزة بعد الانتخابات
قوات الاحتلال تعتقل شابين في مدينة نابلس
هل تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن قرار تقليص مساحة الصيد؟
دفعات كبيرة من البالونات الحارقة والمفخخة تسقط على المستوطنات
سما نيوز
قناة عبرية تزعم: حماس ابلغت اسرائيل بوقف اطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة..
بالفيديو.. ماتياس شمالي: سنعيد النظر في برامجنا هذا العام وغزة لا تصلح للحياة
موقع عبري يكشف أسرار مفاوضات أولمرت و عباس عام 2008...
صحيفة عبرية: الاحتلال يستعد لعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة بعد الانتخابات
وصف تفكيرها بـ "العقيم".. البردويل: فتح تصر على الاجتماع مع حماس لوحدها.. والفتياني يعلق!
قلب ساعة "بيج بين".. حتى رمز بريطانيا مسروق من فلسطين!
الشرطة تقبض على تاجر مخدرات صادر بحقه حكم 15عاما في رام الله
صور.. هنية يفتتح المقر الإداري الجديد والصالة الرياضية لنادي الجزيرة
"الفاتيكان" حول "صفقة القرن": يجب الجلوس والتعامل مع الأزمة مباشرةً
"المتابعة العليا" ترحب بصدور قائمة الشركات الشريكة بالاستيطان في الضفة
عرب 48
رغم البالونات المستمرة: إسرئيل توسّع مساحة الصيد في غزة
القدس: جرافات الاحتلال تهدم منزلا في حي الثوري
وقفة احتجاجية في القدس ضد انقطاع التيار الكهربائي
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شاباً من كفر راعي جنوب جنين
الكرمل يصعد للمركز الثاني بعد فوزه على العيسوية بثلا..
وزارة شؤون القدس تستضيف ورشة عمل حول التدريب المهني ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 14 شباط (فبراير)
- 2001م مقتل 8 إسرائيليين يبنهم 7 جنود وجرح 23 إثر قيام المجاهد "خليل أبو علبة" من غزة بصدم حشد من الإسرائيليين بشاحنته في أحد مواقف الحافلات في منطقة حولون داخل فلسطين المحتلة عام 1948 وقد بترت ساقه أثناء الهجوم وتم أسره من قبل قوات الاحتلال.
- 1992م اقتحام موقع عسكري بالروحة حيث قام المجاهدون إبراهيم إغبارية ومحمد إغبارية وسعيد جبارين ويحيى إغبارية باقتحام موقع عسكري بمنطقة الروحة بفلسطين المحتلة 48 أدت العملية حسب اعتراف العدو إلى مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين إصابات خطيرة وتبنت حركة الجاهد الإسلامي في فلسطين العملية وتم إلقاء القبض على المجاهدين بعد أسبوعين من تنفيذ العملية وحكم عليهم بالسجن المؤبد 3 مرات.
- 1988م جهاز المخابرات الصهيوني – الموساد يقوم باغتيال المناضلين الفلسطينيين حمدي التميمي ومروان الكيالي ومحمد بحيص، وأعضاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح بقبرص.
- 1983م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة السادسة عشر بالجزائر، وهي أول دورة تعقد بعد خروج قوات المقاومة الفلسطينية من بيروت، إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وبعد الإعلان عن مشروع ريغان ومشروع فهد ومشروع بريجينف لحل القضية الفلسطينية.
- 1983م سعد حداد يعلن قيام دولة لبنان الحر في الجنوب اللبناني المحتل بمساعدة إسرائيل.
- 1949م افتتاح أول دورة برلمانية للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي. كان فيها اثنتا عشرة كتلة حزبية، واستمرت تلك الدورة ثلاثين شهراً، في دار الوكالة اليهودية بحي رحافيا بالقدس وينتخب الدكتور حاييم وايزمن رئيساً لـ "إسرائيل"، وقال وايزمن في أول خطاب له أمام الكنيست: (أن هدف إسرائيل جمع المشردين من يهود العالم) ووايزمن زعيم صهيوني وعالم كيميائي، ولد في روسيا عام 1874 ثم هاجر إلى بريطانيا عام 1914، حيث اشتغل في معامل البحرية البريطانية وقسم الكيمياء في جامعة مانشستر، حيث اخترع طريقة لصناعة الأسيتون الذي يدخل في صناعة المتفجرات.
- 1945م الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يجتمع مع الملك السعودي عبد العزيز على ظهر بارجة أمريكية في بحيرة التمساح بمنطقة قناة السويس، ويؤكد له أن الولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل عدائي ضد الشعوب العربية، لكنه يتراجع عن موقفه هذا ويستسلم للضغط الصهيوني ويعلن رفضه للكتاب الأبيض الصادر عام 1939 ويطالب بفتح أبواب فلسطين للهجرة والاستعمار اليهودي دون قيود.
- 1931م بعد ثورة البراق أرسلت بريطانيا إلى فلسطين لجن والترشو ولجنة جون هوب سمبسون، التي جاءت نتائج تحقيقاتهما مؤيدة في كثير من النقاط لشكاوى عرب فلسطين، مما جعل اللورد باسفيلد وزير المستعمرات يصدر كتابه الأبيض، الذي يتبنى فيه الأفكار الرئيسية في تقريري اللجنتين بتاريخ 1/10/1930. فغضب اليهود وشنوا حملة مسعورة ضد حزب العمال وماكدونالد وباسفيلد والكتاب الأبيض، تمثلت في استقالة حاييم وايزمن من رئاسة المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية، والتظاهر في عواصم الغرب منددين بالسياسة البريطانية ومطالبين أمريكا بمقاطعتها اقتصاديا.