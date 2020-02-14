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الشق المدني ونقابة المحاسبين يوقعان مذكرة تفاهم

14 شباط / فبراير 2020 04:26

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وقعت الإدارة العامة للشؤون العامة بوزارة الداخلية-الشق المدني ونقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية مذكرة تفاهم، تقضي بضرورة ختم /تصديق النقابة على التقارير المالية السنوية للجمعيات الخيرية الصادرة عن مكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة لدى النقابة وفق نماذج محاسبية معيارية توافقت عليها الادارة والنقابة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تطوير منظومة العمل الأهلي وتعزيز مكانة وحضور مؤسسات المجتمع المدني المختلفة سيما النقابات، وفي سبيل التوظيف الأمثل للخبرات العلمية وبعد نقاش وتداول امتد على مدار عام.

وحضر توقيع المذكرة وكيل وزارة الداخلية المساعد عاهد حمادة، ومدير عام الشؤون العامة في الشق المدني أيمن عايش، ومن جانب نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية، حضر نقيب المحاسبين زيد بسيسو وأمين السر بالنقابة نهاد أبو هويدي.

وستساهم هذه المذكرة بشكل كبير في رفع جودة هذه التقارير وفقاً للمعايير العالمية والعمل من جهة ورفع كفاءة وتحسين اداء المدققين من جهة أخرى.

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