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التوجيه السياسي ينفذ جولات ولقاءات توعوية بمخاطر "صفقة القرن"

14 شباط / فبراير 2020 04:29

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غزة-الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بعدد من محافظات قطاع غزة جولات ميدانية ولقاءات ومحاضرات توعوية على الأجهزة الأمنية والشرطية ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية من مخاطر صفقة القرن على القضية الفلسطينية.

وشملت تلك الفعاليات حملة توعوية بعنوان لا لصفقة القرن بمدرسة القادسية الثانوية للبنات وكلمات تعبوية حول صفقة القرن عبر ألاسلكي استهدفت الأجهزة الأمنية بالمحافظة.
وفي سياق أخر نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة الوسطى لقاءً لمعلمات مدرسة البريج شهداء دير البلح حول صفقة القرن وتداعياتها على القضية الفلسطينية.

وألقت الهيئة بمحافظة رفح عدة كلمات توعوية خلال طوابير أركان للشرطة وجهاز الأمن الوطني وطوابير صباحية بمدرسة أمنة بنت وهب الثانوية للبنات ومدرسة بئر السبع الثانوية للبنين حيث تحدث ضباط الهيئة عن صفقة القرن ومخاطرها.

كما نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة رفح لقاءاً سياسياً استهدف الوجهاء والمخاتير تحدث خلاله د. أشرف القصاص أستاذ التاريخ بجامعة الأقصى حول صفقة القرن.

من جهة أخرى ،ألقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة خان يونس كلمة خلال طابور أركان لشرطة الحراسات، "حيث تحدث الرائد محمد العامودي في كلمته عن صفقة القرن وخطورتها على الشعب الفلسطيني.

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