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شرطة حفظ النظام والتدخل في رفح يُنفذ "121" مهمة خلال يناير

14 شباط / فبراير 2020 04:30

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غزة-الرأي

نفذت قوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة الفلسطينية -في محافظة رفح -"121" مهمة متنوعة خلال شهر يناير من العام الحالي 2020م.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن قوات التدخل في محافظة رفح أن طواقمها نفذَّت "93" دورية وتفعيل حواجز يومية لبسط السيطرة الأمنية داخل المحافظة.

وأشار التقرير إلى مشاركة قوات التدخل ب "5" مهمات إسناد للسيطرة على المشاكل العائلية وتأمين "3" منازل بعد اشكاليات العائلية، بالإضافة لمشاركتها في تامين "6" مباريات لكرة القدم ومهمة واخدة لمنع فعاليات وتجمعات مشبوهة.

ولفت إلى مشاركة القوة ب "13" مهمة متنوعة لإسناد مركز شرطة المدينة وجهازي المباحث والمكافحة في مهامهم الخاصة.

جدير بالذكر أن قوة تدخل وحفظ النظام برفح تشارك بمهام أخرى منها مهام الزيارات ومهام تأمين والانتشار على المفارق والميادين الرئيسة بالمحافظة وبالذات بمواسم الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.

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