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مديريات الداخلية "الشق المدني" تُصدر 310 آلاف مُعاملة خلال 2019

14 شباط / فبراير 2020 04:34

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غزة-الرأي

أصدرت مديريات وزارة الداخلية -الشق المدني خلال العام الماضي 2019، 310 آلاف و289 وثيقة رسمية للمواطنين، عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس (رفحخانيونس – الوسطى – غزة – الشمال).

وأوضحت إحصائية صادرة عن المديريات الخمس أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 101 ألف و238 معاملة "هويات بدل فاقد، وأولي وبطاقات تعريف و3 آلاف و809 معاملة تصحيح الأحوال المدنية، لافتةً إلى أن دائرة الجوازات في المديريات أتمت 9 آلاف و484 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، وكذلك أنجزت دائرة الإقامات 884 معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة، وإفادات".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 21 و618 معاملة و57 ألف و87 معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية 597 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها و238 معاملة ترخيص وتجديد كتبة عرائض، بالإضافة إلى إصدار 9 آلاف و495 شهادة حسن سيرة وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 15 ألف و29 معاملة.

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