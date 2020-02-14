مستشفى شهداء الأقصى يجري عملية استئصال ورم حميد لمريض لا يتجاوز العشرين

غزة-الرأي

نجح الطاقم الطبي بقسم جراحة العظام في مستشفى شهداء الأقصى بإجراء عملية نوعية لشاب يبلغ من العمر 18 عام ، وصل إلى المستشفى نتيجة معاناته الشديدة جدا من ألام فى الفخذ الأيمن كان يعانى منها منذ سنوات .

وأوضح الدكتور أيمن حرب استشارى ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى شهداء الأقصى أنه وبعد اجراء الصورة المقطعية للمريض تبين وجود ورم حميد لا يتجاوز نصف سم في عظمة الفخذ الأيمن وهو الذى سبب له تلك الألام الشديدة .

وقال :" تم استئصال الورم والمريض يخضع تحت جهاز التصوير الطبقىC.T حيث تم اجراء فتحة صغيرة لا تتجاوز ٣ ملم وادخال سيخ رفيع (k-wire)وتحديد مكان الورم واستئصاله حيث أعطت نتائج ايجابية جدا ،مشيرا إلى أنه تم تخدير المريض عن طريق التخدير النصفي في قسم التصوير الطبقي بالمستشفى .

وأفاد د. حرب أن المريض بحالة جيدة جدا واختفت الأعراض التي كان يعاني منها،مصنفا هذه العملية من العمليات النوعية وتجرى لأول مرة فى قطاع غزة كونها تجرى بتقنية التصوير الطبقى (C.T )وتحتاج إلى خبرة وكفاءة ودقة عالية فى العمل .

وأجريت العملية بمشاركة د.جمعة شامية أستشارى التخدير د.أحمد شلتوت استشارى الأشعة والتصوير الطبى ود.صدام صرصور أخصائى جراحة العظام والحكيم علاء رباح والحكيم حسن أبو زاهر .

ويشير د.حرب الى أنه و د.نسيم حميدة كانا قد شاركا فى مؤتمر دولى فى اسبانيا حول اصابات الساق ،من خلال المشاركة العملية داخل المؤتمر حول تلك الإصابات.

هذا ووصل عدد العمليات التى أجريت داخل مستشفى شهداء الأقصى خلال يناير الماضى الى( ٤٧١ )،منها "١٠٠" عملية جراحة عامة و " ٣٢ " عملية جراحة مسالك ، و" ٤٢" عملية جراحة عظام و"٣٩" عملية جراحة أطفال .

بينما بلغت العمليات النسائية ووفق التقرير الاحصائى الذى أعده أ.مها دواس ( ١٤٧) والقيصريات (١١١)تنوعت بين الكبرى والصغرى والمتوسطة.