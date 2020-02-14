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جرذ عملاق "بحجم إنسان" عاش قبل 10 ملايين سنة!

14 شباط / فبراير 2020 04:53

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اكتشف علماء جرذا عملاقا يعود لما قبل التاريخ، بحجم إنسان تقريبا، عاش في غابات الأمازون المطيرة قبل 10 ملايين عام.

ويبلغ وزن الجرذ نحو 80 كغ بطول 5 أقدام تقريبا، ما يجعله أكبر القوارض في أمريكا الجنوبية على الإطلاق.

وبالمقارنة، يبلغ متوسط طول جسم الجرذ البني اليوم، أقل من قدم، ويزن نحو نصف باوند.

وقال المعد الرئيس، الدكتور خوسيه فيريرا، من جامعة "سانتا ماريا" الفدرالية: "حجم Neoepiblema يزن نحو 80 كغ ويتجاوز طوله 5 أقدام، وهو ما يتجاوز capybara، أكبر القوارض الحية بوزن نحو 60 كغ. وعاش في بيئة مستنقعات تواجدت قبل ظهور واحدة من أكبر الغابات الاستوائية في العالم".

وأظهرت إعادة التصميم الرقمية للدماغ باستخدام "الأشعة المقطعية" (CT)، أنه صغير جدا مقارنة بالعقل البشري.

وأوضح الدكتور فيريرا: "إن القيمة التكيفية لتكلفة حيوية منخفضة وعوامل بيئية أخرى، ربما ترتبط بالحجم الصغير النسبي لأدمغة القوارض العملاقة. وعلى الرغم من أن Neoepiblema كان أحد أكبر القوارض على الإطلاق، إلا أن دماغ الجرذ العملاق المكتشف كان صغيرا للغاية، بالنسبة لكتلة الجسم".

تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 2000 نوع حي من القوارض - تشكل ما يقرب من نصف الثدييات المختلفة على الأرض.

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