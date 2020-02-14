مستوطنون يقتحمون تجمعًا بدويًا شرق القدس

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحم مستوطنون، اليوم الجمعة، تجمع جبل البابا البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد ممثل التجمع "عطا الله مزارعة"، بأن مستوطنين مسلحين اقتحموا التجمع وأرهبوا سكانه، مضيفا أنها المرة الأولى التي يقتحم فيها مستوطنون المكان.

ويذكر أن جبل البابا هو أحد التجمعات البدوية في محيط القدس، ويسعى الاحتلال إلى تهجير سكانه من أجل إقامة مشاريع استيطانية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، وتنفيذ المخطط المعروف بـE1"". الذي يهدف إلى فصل مدينة القدس المحتلة نهائيا وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني.