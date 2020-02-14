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إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

14 شباط / فبراير 2020 04:35

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال، بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي جاءت تنديدا بـ"صفقة القرن".

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي،  بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال استهدفوا الصحفيين المتواجدين بقنابل الغاز والأعيرة "الإسفنجية"، بهدف منعهم من تغطية القمع الذي مورس بحق أهالي القرية.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء القرية الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بما يسمى "صفقة القرن".

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