وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون تجمعًا بدويًا شرق القدس وكالة الرأي الفلسطينية 50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة برحاب الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الالاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى والاحتلال يعتدي على المصلين وكالة الرأي الفلسطينية جرذ عملاق "بحجم إنسان" عاش قبل 10 ملايين سنة! وكالة الرأي الفلسطينية القوى البشرية تختتم دورة في الإنعاش القلبي المتقدم بالاوربي وكالة الرأي الفلسطينية "الرياض"سياسة المملكة بشأن القضية الفلسطينية ثابتة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى يجري عملية استئصال ورم حميد لمريض لا يتجاوز العشرين وكالة الرأي الفلسطينية مديريات الداخلية "الشق المدني" تُصدر 310 آلاف مُعاملة خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية شرطة حفظ النظام والتدخل في رفح يُنفذ "121" مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينفذ جولات ولقاءات توعوية بمخاطر "صفقة القرن"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

14 شباط / فبراير 2020 04:44

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في بيت أمر، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لاندلاع مواجهات اصيب خلالها العشرات بالاختناق.

وأضاف إن قوات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين ومركباتهم بالمياه العادمة، واعتلت أسطح عدد من المنازل، كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل البلدة، احتجزت عليه مواطنين اثنين لعدة ساعات. 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الاقصى تستقبل وفداً من مؤسسة تحالف أطفال الشرق الأوسط

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟