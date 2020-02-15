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أخبار » الرياضة و الملاعب

الزمالك يهزم الترجي ويتوج بكأس السوبر الأفريقية

15 شباط / فبراير 2020 08:48

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توّج فريق الزمالك المصري بلقبه الرابع في كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم، بفوزه على الترجي التونسي 3-1  الجمعة في النسخة الثامنة والعشرين من مباريات السوبر الأفريقية.

وأقيمت المباراة اليوم الجمعة على ملعب "ثاني بن جاسم" بنادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك للعام الثاني على التوالي، طبقا للاتفاقية المبرمة بين الاتحادين الأفريقي (كاف) والقطري بشأن إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقية في الدوحة أربعة أعوام متتالية.

وأنهى الزمالك الشوط الأول لصالحه بالهدف المبكر للغاية الذي سجله يوسف إبراهيم (أوباما) في الدقيقة الثانية.  


وفي الشوط الثاني، سجل عبد الرؤوف بن غيث هدف التعادل للترجي من ضربة جزاء في الدقيقة 54، ثم سجل المغربي أشرف بنشرقي هدفي الفوز للزمالك في الدقيقتين 58 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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