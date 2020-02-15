5 حيل من واتس آب لتأمين حسابك بشكل فعال

كشفت شركة واتس آب مؤخرا عن وصول عدد مستخدميها حول العالم إلى نحو ملياري مستخدم تقريبا، ما يعزز كونه تطبيق المراسلة الأشهر، ومع ذلك، يحتوي WhatsApp بالفعل على عدد من النصائح والحيل السرية التي قد لا تستخدمها، وقد كشف “واتس آب" عن أفضل 5 نصائح وحيل للتأكد من أن حسابك آمن فعلا، والتى عرضها موقع "ميرور" البريطانى كما يلى:

1- تفعيل التحقق التحكم في خطوتين

يضيف التحقق بخطوتين طبقة إضافية من الحماية إلى حساب "واتس آب"، من خلال المطالبة بإدخال الرمز السري PIN المكوّن من 6 أرقام، عند إعادة ضبط الحساب والتحقق منه، وهذا يعني أنه في حال سرقة هاتفك، لن يتمكن السارق من الدخول إلى تطبيق "واتس آب"، وقال "واتس آب": "إعداد التحقق بخطوتين بسيط، يمكن العثور عليه في علامة التبويب "الحساب" ضمن إعدادات التطبيق".

2- تأكد من خصوصية الحساب

قد لا يدرك المستخدمون أنهم قادرون على التحكم في التفاصيل، التي يشاركونها مع الآخرين على "واتس آب"، وأوضح "واتس آب": "يتيح التطبيق إمكانية تحديد مع من تريد مشاركة المعلومات الشخصية، سواء شمل ذلك الجميع أو جهات الاتصال فقط أو لا أحد، وفي أي وقت، يمكن تقييد آخر مشاهدة وصورة الملف التعريفي والحالة، في قائمة إعداد الخصوصية".

3- عدّل إعدادات خصوصية المجموعة

إذا كنت تُضاف دائما إلى مجموعات "واتس آب" الجديدة، فهناك طريقة سهلة للتحكم في من يمكنه إضافتك إلى المجموعات، واستطرد "واتس آب": "انتقل إلى الإعدادات في تطبيقك، ثم انقر فوق الحساب> الخصوصية> المجموعات وحدد أحد الخيارات الثلاثة: الكل أو جهات الاتصال أو جهات الاتصال باستثناء".

4. قفل "واتس آب" باستخدام "تقنية اللمس" أو "معرّف الوجه"

لإضافة ميزة إضافية من الأمان إلى حساب تطبيق الدردشة، يمكن تفعيل "ميزة اللمس" Touch ID ومعرف الوجه" Face ID في هاتف أيفون، أو Fingerprint lock في أجهزة "أندرويد"، وقال "واتس آب": "كما هو الحال مع العديد من التطبيقات المصرفية، يمكن أيضا تحديد ما إذا كنت ترغب في أن يقوم "واتس آب" بتفعيل القفل تلقائيا بمجرد إغلاق التطبيق، أو بعد عدة فترات من عدم النشاط".

5- تحديث التطبيق بانتظام

أخيرا، ينصح "واتس آب" بتحديث التطبيق بانتظام، وخلص إلى أن: "يسعى "واتس آب" باستمرار لتحسين الخدمة، ولهذا السبب تتضمن العديد من التحديثات ميزات أمان جديدة ومحسّنة. وللتأكد من أن معيار الأمان الخاص بك دائما من الدرجة الأولى، تأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار متوفر".