الطقس: أجواء معتدلة نهاراً باردة نسبياً ليلاً

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث يكون الجو معتدلا نهارا، باردا نسبيا إلى بارد ليلا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث يصبح الجو باردا، وتسقط أمطار متفرقة بين الحين والآخر على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يوم الأحد من خطر: احتمال تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.