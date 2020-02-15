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"هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير موفق عروق خطير جداً

15 شباط / فبراير 2020 09:47

الأسير موفق عروق
الأسير موفق عروق

  حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من خطورة الوضع الصحي للأسير المريض بالسرطان موفق عروق (77 عاما)، مشيرة إلى أنه لا يزال محتجزا في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي منذ 13 يوماً.

وأوضحت اليوم السبت، أنه تم إجراء عملية جراحية قبل نحو أسبوعين للأسير عروق من أجل استئصال المعدة، وورم سرطاني في الأمعاء، وهو بحالة تخدير شبه دائمة، ولا يتناول سوى المحاليل والمسكنات فقط.

وأشارت إلى أن الهيئة تقدمت بطلب رسمي لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل زيارته، للوقوف على آخر تطورات وضعه الصحي.

يذكر أن الأسير عروق من داخل أراضي عام 1948، وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن لمدة 30 عاما، وهناك 10 أسرى داخل سجون الاحتلال يعانون أيضا من السرطان بدرجات متفاوتة.

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