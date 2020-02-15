غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2415 ) السبت 15/2/2020

أخبار فلسطينية﻿

عريقات يدعو الحكومة البريطانية للتمسك بمواقفها الثابتة حول الاستيطان

اشتية يبحث مع نظيره الكويتي آخر التطورات

أكاديميون وباحثون يدعون إلى بلورة خطة وطنية، لإسقاط الخطة

برهوم: لسنا هواة حروب لكننا ندافع عن شعبنا من أجل حريته وإنهاء

الخضري يدعو إلى تشكيل حكومة طوارىء بمشاركة الكل الفلسطيني

مصادر: السفير العمادي ونائبه الحردان يصلان غزة الاسبوع المقبل لبحث ملفات مهمة

أخبار إسرائيلية

استطلاعات رأي في إسرائيل: الانتخابات الرابعة محتملة جداً في سبتمبر

تل أبيب تريد دعماً أوروبياً لرفض التعامل مع فلسطين بوصفها «دولة»

إسرائيل تحشد دعما لها في لاهاي: ألمانيا بعد التشيك

​نتنياهو حول قطاع غزة: نعمل بترجيح الرأي والمسؤولية

​نتنياهو: من شروط "صفقة القرن" سحب السلاح من جميع السكان الفلسطينيين

أولمرت يكشف موقف نتنياهو من "الصفقة" .. لهذا قابلت عباس

اخبار دولية

مقرر أممي: نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات يعني أن التحدي المستمر الذي يبديه …

أخبار عربية

غارات إسرائيلية تستهدف «تركة» قاسم سليماني في سوريا

عمّان: موقفنا ثابت ولن يتغير من القضية الفلسطينية

«الفاتيكان» يحذر من رد فعل الفلسطينيين على «الصفقة»

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

حماس تدعو لإطلاق يد المقاومة في الضفة وعقد اجتماع للإطار القيادي للتصدي لـ «صفقة القرن»

المطران عطا الله حنا: الشعب الفلسطيني كالزيتون يرمز للسلام وجذوره عميقة في وطنه…

خطوات إسرائيلية عملية لتنفيذ خطط “الضم”.. تشكيل طواقم خاصة والقضاء يساهم في نهب…

سلطات الاحتلال تتراجع عن قراراتها العقابية ضد غزة وتعلن موافقة حماس على وقف…

الكشف عن استمرار المخابرات الإسرائيلية بدور “الرقيب الحسيب” في المدارس العربية

المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجريبية صوب بحر غزة

الشرق الاوسط

غارات إسرائيلية تستهدف «تركة» قاسم سليماني في سوريا

تحضيرات لـ «عملية واسعة» ضد قطاع غزة

الخليج الإماراتية

إسرائيل» تعتدي على تظاهرات الضفة وتصيب عشرات الفلسطينيين

الأهرام المصرية



أمريكا ترفض بيانات الأمم المتحدة عن الشركات العاملة في الأراضي الخاضعة لإسرائيل

الشروق المصرية

بعض الحلوى لكسر مرارة الحصار.. من داخل مصنع للشيكولاتة بقطاع غزة

الغد الأردنية

غزة بالونات الحارقة تعود إلى التحليق في اتجاه إسرائيل

أرض”: ضآلة فرص عمل أبناء المخيمات الفلسطينية في ظل تحديات تعوق تمكينهم اقتصاديا

الشرق القطرية

غزة بالونات الحارقة تثير غضب إسرائيل

الصحف المحلية

القدس المحلية

اشتباك مسلح في مخيم بلاطة

اقتحام عزون واغلاق مدخلها الرئيسي

ضبط مواداً منتهية الصلاحية وأخرى غير قانونية في نابلس

مفتي بعلبك يشيد بدور جمعية الفلاح بإغاثة النازحين السوريين والفلسطينين بمخيمات لبنان

الاحتلال يطلق الرصاص الحي على المواطنين قرب حديقة الحيوان في قلقيلية

الآلاف يتظاهرون في مسيرة جماهيرية بغزة رفضاً لصفقة القرن

الحياة الجديدة

الأيام

»لافتات عنصرية تطال الرئيس عباس وهنية في تل أبيب

وكالة صفا

منصور يبعث برسائل لمسؤولين أممين حول الأوضاع بفلسطين

اشتباكات بمخيم بلاطة في نابلس على إثر انتخابات فتح

"المجد الأمني" يدعو مشتركيه في "التليجرام" و"الواتس آب" لمغادرتهما

هيئة الأسرى: تدهور خطير على صحة الأسير المريض موفق عروق

صرف مساعدات مالية لعوائل شهداء عدوان 2014

مواجهات عنيفة بعزون وقلقيلية

50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

بعد هاتف ظريف المفاجئ للرئيس عباس... موقع أمريكي: إيران تنشط بين الفلسطينيين

التنمية الاجتماعية: إعادة أسر محجوبة من مخصصات الشؤون في قطاع غزة.. ماذا قالت عن الدفعة المقبلة؟

ترودو: لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا عبر المفاوضات

عرب 48

جامعة بيرزيت: الإدارة تُعلِن انتظام دوام السبت والحركة الطلابية تُعلّقه

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة

عزمي بشارة: "عن التطبيع أتكلم"

رغم البالونات المستمرة: إسرئيل توسّع مساحة الصيد في غزة

وكالة وفا

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال قمع الاحتلال مسيرة في عا..

مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار

رفع علم فلسطين فوق جبل العرمة المهدد بالاستيلاء جنو..

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