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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2415 ) السبت 15/2/2020
أخبار فلسطينية
عريقات يدعو الحكومة البريطانية للتمسك بمواقفها الثابتة حول الاستيطان
اشتية: "صفقة القرن" لم تلب الحد الأدنى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
لأول مرة.. الاحتلال يعترف بأماكن احتجاز جثامين 123 شهيدًا
اشتية يبحث مع نظيره الكويتي آخر التطورات
أكاديميون وباحثون يدعون إلى بلورة خطة وطنية، لإسقاط الخطة
برهوم: لسنا هواة حروب لكننا ندافع عن شعبنا من أجل حريته وإنهاء
الخضري يدعو إلى تشكيل حكومة طوارىء بمشاركة الكل الفلسطيني
مصادر: السفير العمادي ونائبه الحردان يصلان غزة الاسبوع المقبل لبحث ملفات مهمة
أخبار إسرائيلية
استطلاعات رأي في إسرائيل: الانتخابات الرابعة محتملة جداً في سبتمبر
تل أبيب تريد دعماً أوروبياً لرفض التعامل مع فلسطين بوصفها «دولة»
الجيش الإسرائيلي يتحسب لـ«التهديد الإيراني» بخطة هجومية
شاليط يتزوج للمرة الثالثة منذ خروجه من الأسر
إسرائيل تحشد دعما لها في لاهاي: ألمانيا بعد التشيك
نتنياهو حول قطاع غزة: نعمل بترجيح الرأي والمسؤولية
نتنياهو: من شروط "صفقة القرن" سحب السلاح من جميع السكان الفلسطينيين
أولمرت يكشف موقف نتنياهو من "الصفقة" .. لهذا قابلت عباس
كاتب إسرائيلي : بالون حارق من غزة يمكن أن يحدد مصير نتنياهو
اخبار دولية
مقرر أممي: نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات يعني أن التحدي المستمر الذي يبديه…
أردوغان يهدي الرئيس الباكستاني كتابا عن نضال الشعب الفلسطيني
أخبار عربية
غارات إسرائيلية تستهدف «تركة» قاسم سليماني في سوريا
عمّان: موقفنا ثابت ولن يتغير من القضية الفلسطينية
«الفاتيكان» يحذر من رد فعل الفلسطينيين على «الصفقة»
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
حماس تدعو لإطلاق يد المقاومة في الضفة وعقد اجتماع للإطار القيادي للتصدي لـ «صفقة القرن»
المطران عطا الله حنا: الشعب الفلسطيني كالزيتون يرمز للسلام وجذوره عميقة في وطنه…
خطوات إسرائيلية عملية لتنفيذ خطط “الضم”.. تشكيل طواقم خاصة والقضاء يساهم في نهب…
سلطات الاحتلال تتراجع عن قراراتها العقابية ضد غزة وتعلن موافقة حماس على وقف…
الكشف عن استمرار المخابرات الإسرائيلية بدور “الرقيب الحسيب” في المدارس العربية
المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجريبية صوب بحر غزة
الشرق الاوسط
غارات إسرائيلية تستهدف «تركة» قاسم سليماني في سوريا
«الشرق الأوسط» تزور «قاع العالم» الذي تسعى إسرائيل إلى ضمه لحدودها
تحضيرات لـ «عملية واسعة» ضد قطاع غزة
الخليج الإماراتية
إسرائيل» تعتدي على تظاهرات الضفة وتصيب عشرات الفلسطينيين
الأهرام المصرية
أمريكا ترفض بيانات الأمم المتحدة عن الشركات العاملة في الأراضي الخاضعة لإسرائيل
الشروق المصرية
بعض الحلوى لكسر مرارة الحصار.. من داخل مصنع للشيكولاتة بقطاع غزة
الغد الأردنية
حتى تكون وسيط سلام، على أميركا فهم أسباب رفض الفلسطينيين “صفقة القرن”
مواجهات عنيفة في الضفة الغربية مع الاحتلال رفضا لخطة ترامب
بالونات غزة الحارقة تعود إلى التحليق في اتجاه إسرائيل
أرض”: ضآلة فرص عمل أبناء المخيمات الفلسطينية في ظل تحديات تعوق تمكينهم اقتصاديا
الشرق القطرية
حماس تدعو السلطة لإطلاق يد أبطال الضفة
بالونات غزة الحارقة تثير غضب إسرائيل
قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في حملة الفجر العظيم
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يمنع الحبيبي وأبو يوسف من العودة إلى الضفة الغربية
مساعٍ لتمكين لاعبي منتخب الشباب من مغادرة غزة
هنية يُبارك لمصر فوز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي
"القسام" تنعى أحد مجاهديها شمال القطاع
التنمية الاجتماعية: إعادة أسر حُجبت عنها المخصصات بغزة
عشرات حالات الاختناق بقمع مسيرة بلعين الأسبوعية
إصابات بالاختناق بقمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
الاحتلال يعتقل مسنًا ويعتدي على المصلين في الأقصى
بغداد.. إصابة 12 متظاهرا جراء تجدد المواجهات مع قوات الأمن
الاحتلال يهدم منزلًا لعائلة شويكي في سلوان
القدس المحلية
7500 لاجئ فلسطيني يعيشون "حياة بدائية" في الشمال السوري
اقتحام عزون واغلاق مدخلها الرئيسي
قوات الاحتلال تطلق النار تجاه مرصد للمقاومة
ضبط مواداً منتهية الصلاحية وأخرى غير قانونية في نابلس
مفتي بعلبك يشيد بدور جمعية الفلاح بإغاثة النازحين السوريين والفلسطينين بمخيمات لبنان
الاحتلال يطلق الرصاص الحي على المواطنين قرب حديقة الحيوان في قلقيلية
الآلاف يتظاهرون في مسيرة جماهيرية بغزة رفضاً لصفقة القرن
الحياة الجديدة
جرافات الاحتلال تجرف دونمات بالقدس المحتلة
العسيلي ونائب القنصل البريطاني يبحثان منع الاحتلال تصدير المنتجات
نادي الأسير: شهر على نقل الأطفال الأسرى إلى "الدامون" دون حلول
"فيصل الحسيني" تطلق مسابقات البحث العلمي في العلوم الطبيعية في القدس
الأيام
»لافتات عنصرية تطال الرئيس عباس وهنية في تل أبيب
» إصابات خلال مواجهات على مدخل البيرة الشمالي
» مستوطنون يقتحمون تجمع جبل البابا ويرهبون سكانه
» الآلاف يؤدون الفجر في الأقصى والاحتلال يعتقل مبعدين
وكالة صفا
منصور يبعث برسائل لمسؤولين أممين حول الأوضاع بفلسطين
اشتباكات بمخيم بلاطة في نابلس على إثر انتخابات فتح
"المجد الأمني" يدعو مشتركيه في "التليجرام" و"الواتس آب" لمغادرتهما
هيئة الأسرى: تدهور خطير على صحة الأسير المريض موفق عروق
صرف مساعدات مالية لعوائل شهداء عدوان 2014
50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
وكالة الرأي الفلسطينية
حماس تدعو السلطة إلى إطلاق يد المقاومة بالضفة
إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
الالاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى والاحتلال يعتدي على المصلين
الاحتلال يعيد توسعة مساحة الصيد بغزة لـ 15 ميلًا
اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
مستوطنون يقتحمون تجمعًا بدويًا شرق القدس
فلسطين اليوم
صحيفة: قرار بتخفيف إطلاق البالونات لا "ايقافها" وتطبيق الشروط بدأ فعلياً والزنانات من ضمنها
د. الحساينة: استقرار الكيان الصهيوني يعنى مزيدا من التآكل للمشروع الوطني
تحذير: طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة
حماس تعقب على الأنباء الإسرائيلية بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة مع "إسرائيل"
سما نيوز
بعد هاتف ظريف المفاجئ للرئيس عباس... موقع أمريكي: إيران تنشط بين الفلسطينيين
التنمية الاجتماعية: إعادة أسر محجوبة من مخصصات الشؤون في قطاع غزة.. ماذا قالت عن الدفعة المقبلة؟
ترودو: لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا عبر المفاوضات
جمعية الأنصار الخيرية توزع مساعدات مالية لعوائل شهداء عدوان 2014
جيش الإحتلال يلقي قنابل دخانية في محور حدودي مع لبنان
خطباء وأئمة المساجد يدعمون مواقف الرئيس في مواجهة "صفقة القرن"
عرب 48
جامعة بيرزيت: الإدارة تُعلِن انتظام دوام السبت والحركة الطلابية تُعلّقه
عشرات الإصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة
عزمي بشارة: "عن التطبيع أتكلم"
رغم البالونات المستمرة: إسرئيل توسّع مساحة الصيد في غزة
وكالة وفا
إصابة شاب بالرصاص الحي خلال قمع الاحتلال مسيرة في عا..
مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار
رفع علم فلسطين فوق جبل العرمة المهدد بالاستيلاء جنو..
حدث في مثل هذا اليوم
- 15 شباط (فبراير)
- 2002م عملية نوعية نفذتها ألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية حين تمكنت من تحطيم أسطورة الدبابة الإسرائيلية "ميركافا" مما أدى إلى تدميرها تدميراً كاملاً ومقتل طاقمها المكون من 4 جنود.
- 2002م المقاومة الفلسطينية تقتل قائد وحدة خاصة إسرائيلية، حين قامت الوحدة بمحاولة اعتقال أحد نشطاء الجهاد الإسلامي مما أدى إلى استشهاد المجاهد أنور عوني عبد الغني في منطقة طولكرم.
- 1994م مقتل شابين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
- 1989م إسرائيل تضرب منطقة طابا الحدودية المصرية.
- 1988م فجرت أجهزة المخابرات الإسرائيلية أن عبوة ناسفة في سفينة "سول فرين" في ميناء ليماسول في قبرص، وهي السفينة التي تم إعدادها لنقل المبعدين الفلسطينيين ومرافقيهم، من الصحفيين والشخصيات العالمية، إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، وقد أصيبت السفينة بأضرار منعتها من الإبحار في الوقت المحدد، وبهذا تأجلت مرة أخرى رحلة سفينة العودة.
- 1988م تأجيل إقلاع سفينة العودة الفلسطينية من قبرص، والتي كانت ستنقل 131ممبعدا فلسطينيا إلى الأراضي العربية المحتلة، لأسباب أمنية تتعلق بالخشية من قيام الطيران الإسرائيلي بضربها أثناء إبحارها.
- 1968م طائرات إسرائيلية تهاجم خمس عشرة قرية ومخيما للاجئين الفلسطينيين على طول نهر الأردن بقنابل النابالم الحارقة والمحرمة دولياً.