كتائب القسام تزف مجاهداً توفي إثر مرض عضال

غزة – الرأي:

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحد مجاهديها، من مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة والذي توفي إثر مرضٍ عضال.

وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري إن الشهيد المجاهد القسامي / حامد عبد المجيد سلامة أبو زعنونة، (65 عاماً)، من مسجد "الرباط" في مشروع بيت لاها شمال القطاع، توفي اليوم الجمعة جمادى الآخر 1441هـ الموافق 14/02/2020م إثر مرضٍ عضالٍ.

وأضافت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.